Xứ Nghệ đẹp lung linh trước thềm Giáng sinh

(Dân Việt) Những ngày này, các giáo xứ tại Nghệ An, Hà Tĩnh đẹp lung linh, thu hút hàng nghìn người tham quan, chiêm ngưỡng.

Tại Nghệ An, thời tiết đẹp, ấm áp là dịp cho hàng nghìn người dân bắt đầu đổ ra đường hòa mình vào không khí ấm áp của ngày lễ. Tối 23.12, hàng nghìn người đã đô ra đường để chiêm ngưỡng và tận hưởng không khí Noel. Ảnh: Lê Tập Mọi ngả đường hướng về các nhà thờ đều tắc nghẽn. Ảnh: Lê Tập Bên trong giáo xứ Nghi Lộc. Ảnh: Lê Tập Còn tại Hà Tĩnh, từ tối 23.12, giáo xứ Vạn Hạnh (xã Thạch Trung, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã có khá nhiều du khách đến tham quan hang đá "có một không hai" được người dân tạo nên. Hang đá rộng cỡ 2.000m2, cao hơn 10m, được các giáo dân dựng hết sức công phu, không cần qua một bản vẽ thiết kế nào mà người dân làm đến đâu sáng tạo đến đó. Dưới chân hang đá là phong cảnh rất dân dã, rất Việt Nam được dựng lên bởi các bàn tay tài hoa. Những hình ảnh cái cuốc, cái cày, ổ rơm vàng cao vút, mái nhà tranh đơn sơ hay hình ảnh ngôi làng xưa hiện lên sống động. Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, anh Nguyễn Thế Hoàng (một du khách) cho biết: "Noel năm nay thời tiết thuận lợi nên đi chơi rất thoải mái. Ở đâu cũng được bà con giáo xứ trang hoàng lộng lẫy khiến tôi như lạc vào mê cung".

