Xử phạt người phụ nữ ném giày trong buổi tiếp xúc cử tri ở TP.HCM

Công an P.Bình Trưng Tây, Q.2, TP.HCM vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 750 ngàn đồng đối với người phụ nữ ném giày trong buổi tiếp xúc cử tri ở địa phương này.

Thông tin từ Công an Q.2 xác nhận, Công an P.Bình Trưng Tây đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1990, ngụ đường Bình Trưng, P.Bình Trưng Tây, Q.2) số tiền 750 ngàn đồng về hành vi ném giày tại buổi tiếp xúc cử tri tại quận, ngày 20.10.

Theo đó, phía Công an P.Bình Trưng Tây đã có thông báo mời bà Dương lên nhận quyết định xử phạt hành chính nói trên.

Buổi tiếp xúc cử tri ngày 20.10 khá 'nóng' bởi vấn đề Thủ Thiêm. Ảnh: Như Sỹ

Bước đầu, công an xác định hành vi bà Dương ném giày trong hội nghị đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp xúc cử tri chiều 20.10 là vi phạm 167/2013/NĐ-CP về “Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình”.

Hiện chưa rõ về phía bà Dương sau khi nhận quyết định xử phạt này sẽ có phản ứng hay khiếu nại gì.

Trước đó, chiều 20.10 tại Hội trường Nhà thiếu nhi Q.2 (số 200 đường Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2) diễn ra hội nghị đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp xúc cử tri Q.2.

Tham dự có ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, bà Trịnh Ngọc Thúy - Phó Chánh án TAND TP.HCM.

Bà Dương là cử tri có giấy mời của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Q.2. Tại hội nghị này, nhiều cử tri Q.2 bức xúc về vấn đề Thủ Thiêm đang nóng trong những ngày gần đây.

Tại đây, bà Dương sau những lời bức xúc, đã ném chiếc giày cao gót của mình về phía hội trường.

Công an P.Bình Trưng Tây đã lập biên bản ngày 20.10 tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính… là chiếc giày cao gót, màu trắng.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến bức xúc của bà Dương là bà chờ đợi lâu nhưng không thấy gọi tên mình phát biểu. Bà tham dự hội nghị đoàn ĐBQH tiếp xúc cử trị Q.2 có ý định phát biểu về những vấn đề xung quanh chuyện thu hồi đất của gia đình bà cũng như vấn đề bức xúc của một số người dân Thủ Thiêm khác có gửi gắm.