Xử phạt tài xế Sun taxi say xỉn, chặn đầu xe biển xanh 80A

(Dân Việt) Tài xế Sun taxi ở Quảng Trị say xỉn, chặn đầu xe biển xanh 80A đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính.

Ngày 2/10, tin từ UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 18 triệu đồng đối với tài xế taxi Lê Thọ Quang (SN 1972, trú tại xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong) về hành vi đi ngược chiều và không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của cơ quan chức năng.

Tài xế Sun taxi say xỉn, chặn đầu xe biển số xanh 80A bị xử phạt 18 triệu đồng. Ảnh: Đất Lửa

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, khoảng 19h40 ngày 23/9, chiếc xe biển số xanh 80A 031.49 đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo chiều Bắc – Nam đoạn qua xã Triệu Thượng (Triệu Phong) thì bị chiếc xe của hãng Sun taxi mang biển kiểm soát 74A 083.75 do tài xế Lê Thọ Quang điều khiển đi ngược chiều, chặn đầu không cho di chuyển.

Nhận tin báo, CSGT huyện Triệu Phong đã đến hiện trường xử lý sự việc, giải phóng cho chiếc xe biển xanh tiếp tục lưu thông.

Tài xế xe Sun taxi bị CSGT huyện Triệu Phong yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn nhưng không chịu chấp hành.

Tại cơ quan công an, tài xế này khai do quá say xỉn, đã chạy ngược chiều trên Quốc lộ 1A (đường 1 chiều, có dải phân cách) mà cứ tưởng mình đang chạy đúng, những xe khác chạy sai nên chặn lại.

Cùng ngày 2/10, đại diện hãng Sun taxi cho biết, đã sa thải tài xế Lê Thọ Quang vì vi phạm nghiệm trọng, gây ảnh hưởng đến uy tín của công ty.