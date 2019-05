Yên Bái: Cầu Ngòi Thia bị sập đang sửa chữa tiếp tục bị lũ lớn uy hiếp

(Dân Việt) Sáng nay (11.5) một cơn lũ ống đột ngột đổ về suối Thia, làm ảnh hưởng đến việc thi công sửa chữa cầu Ngòi Thia. Đây là cây cầu bị sập trong cơn lũ tháng 10.2017, làm một phóng viên TTXVN bị cuốn trôi.

Công trình cầu Ngòi Thia nằm trên tuyến đường 174, giáp ranh giữa huyện Văn Chấn và TX.Nghĩa Lộ (Yên Bái). Tháng 10.2017, do ảnh hưởng của mưa lũ khiến cầu Ngòi Thia bị lệch trụ T4, sập trôi nhịp số 4 và sập nhịp số 5 làm 8 người chết và mất tích. UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết định số 699, ngày 15.5.2018 về việc phê duyệt đầu tư dự án sửa chữa công trình cầu Ngòi Thia.

Tuy nhiên, sáng nay (11.5) một cơn lũ bất ngở đổ về khiến việc thi công bị đình trệ, nhiều máy móc bị cuốn trôi theo dòng nước.

Cơn lũ đột ngột đổ về cuốn trôi tài sản, vật liệu phục vụ sửa chữa cầu.

Vẫn còn nhiều máy móc, sắt thép giữa lòng suối.

Cầu Ngòi Thia bị sập trong đợt lũ tháng 10.2017, khiến PV Đinh Hữu Dư của TTXVN bị cuốn trôi khi đang tác nghiệp.

Nhiều người dân xem cơn lũ bất chợt giữa cái nắng của TX.Nghĩa Lộ vào sáng 11.5.

Theo người dân địa phương, những ngày qua, thời tiết TX.Nghĩa Lộl luôn có nắng to. Việc lũ ống bất ngờ đổ về có thể do phía đầu nguồn có mưa to nên nước lũ đã đổ về phía Nghĩa Lộ.