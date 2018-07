Yên Bái: Đã có 21 người chết và mất tích, 29 xã bị cô lập vì lũ

(Dân Việt) Theo tổng hợp nhanh của tỉnh Yên Bái, tính đến thời điểm 17h ngày 20.7, đã có 21 người chết và mất tích, 29 xã bị cô lập hoàn toàn. Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã quyết định thành lập Sở Chỉ huy hiện trường tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.

Do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 3), từ đêm 19 - 20.7, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có mưa to đến rất to gây ngập úng, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên địa bàn, làm thiệt hại nặng nề về người, tài sản.

Tính đến 17h ngày 20.7, đã có 6 người chết, 15 người mất tích, 7 người bị thương.

Mưa lũ cũng đã làm 346 ngôi nhà bị sập, trôi, tốc mái, hư hỏng, trong đó 79 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, tập trung ở các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, Mù Cang Chải, Văn Yên.

Tại các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, TP.Yên Bái đã phải di dời khẩn cấp 585 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Mưa lũ gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và phá hủy các công trình thuỷ lợi: 730,5ha lúa bị thiệt hại, ngập úng; sạt lở 100m kè bờ đất suối Thia tại xã Sơn A, huyện Văn Chấn; sạt lở kè bê tông bờ trái suối Nung dài 40m, sạt lở bờ phải suối Nung dài 200m, sâu 5m; sạt lở kè suối giáp mố cầu treo bản Bay, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ gây nguy cơ bị sập cầu treo, trôi 100m ống xi-phông của các công trình thuỷ lợi.

Tỉnh lộ 174 (Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu) liên tục bị ách tắc do nước suối chảy và bùn tràn qua đường.

Nhiều tuyến giao thông bị hư hỏng, sạt lở, ngập nước khiến giao thông ngừng trệ. Tại quốc lộ 32 đoạn Km260 -280 bị sạt lở; tại Km297+600 - Km297+800 nước ngập sâu. Tỉnh lộ 174 (Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu) liên tục bị ách tắc do nước suối chảy và bùn tràn qua đường tại 4 vị trí: Km18+800, K19m+800, Km21 (vị trí đang thi công cầu Km21), Km22+500.

Tỉnh lộ 166 Âu Lâu đi Đông An tại Km21+650 ngầm Ngòi Tháp bị tắc đường do nước ngập 80cm; Km25+100 ngập sâu 70cm, dài 80m; Km42+200 ngập sâu 1m, dài 50m (do nước sông Hồng dâng cao).

Bùn đất tràn đường gây chia cắt.

Tỉnh lộ 172 Hợp Minh - Mỵ tại Km11+700 bị tắc đường do ngập sâu 70cm; đoạn Km13+60 ngập sâu 1m, dài 50m; đoạn Km4+850 ngập sâu 80cm, dài 50m.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã quyết định thành lập Sở Chỉ huy hiện trường tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên, Trấn Yên, thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ.

Theo đó, Sở Chỉ huy đặt tại Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn, gồm 20 thành viên; trong đó ông Đỗ Đức Duy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chỉ huy trưởng, ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó Chỉ huy trưởng Thường trực.

Nhiệm vụ của Sở Chỉ huy hiện trường là huy động, chỉ huy mọi lực lượng, trang thiết bị, phương tiện để tìm kiếm, cứu nạn người mất tích; khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra; rà soát, di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm có nguy cơ bị lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn (PCTT – TKCN) các địa phương và các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, động viên thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại đồng thời huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại khôi phục nhà cửa, sớm ổn định chỗ ở.

Theo nhận định, mưa lũ trong 3 ngày tới còn diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở các khu vực vùng núi, đặc biệt tại các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ; ngập úng vùng trũng tại các huyện Văn Yên, Trấn Yên, thành phố Yên Bái.

Để giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, lãnh đạo tỉnh Yên Bái yêu cầu các địa phương cần kiểm tra, rà soát, chủ động sơ tán khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, tiến hành cưỡng chế di dời khi cần thiết; tại các ngầm tràn, khe suối cần có biển cảnh báo, bố trí lực lượng thường xuyên túc trực kiên quyết không để người, phương tiện qua lại khi có lũ lớn.