Yên Bái: Hơn 600 ngôi nhà bị thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 4

(Dân Việt) Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, tính đến 16h ngày 30/8, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thiệt hại 652 ngôi nhà, 135ha lúa và 1,6ha cây lâm nghiệp. Ước tính thiệt hại trên 3 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, từ đêm 29 đến sáng 30/8, các khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái có nơi mưa to và dông, gây thiệt hại nhiều nhà cửa, hoa màu của người dân huyện Trạm Tấu, Văn Chấn và TX.Nghĩa Lộ.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 16h ngày ngày 30/8, mưa bão gây thiệt hại 652 ngôi nhà. Trong đó, có 47 ngôi nhà tại TX.Nghĩa Lộ bị tốc mái trên 70%; 72 ngôi nhà ở huyện Văn Chấn bị tốc mái từ 50-70%, 533 ngôi nhà ở huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, TX.Nghĩa Lộ bị tốc mái dưới 50%.

Ngoài ra, mưa bão còn gây thiệt hại 135ha lúa và 1,6ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ; làm chết một con bò tại huyện Trạm Tấu. Ước tính thiệt hại khoảng 3,3 tỷ đồng.

Hoàn lưu cơn bão số 4 gây thiệt hại cho tỉnh Yên Bái hơn 3 tỷ đồng. Ảnh: Bạn đọc

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo các xã tập trung huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương hỗ trợ các hộ gia đình khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra, sửa lại mái nhà, đảm bảo cuộc sống cho các gia đình bị thiệt hại.

Theo dự báo, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4, các khu vực trong tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục có mưa, mưa rào và dông có nơi mưa vừa, mưa to. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái yêu cầu các địa phương trong tỉnh duy trì lịch trực, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra và người dân cần chủ động phòng, chống thiệt hại do thiên tai gây ra.