3 mỹ nữ nhận án phạt 3,5 triệu vì mặc hớ hênh trước ngàn khán giả

Năm 2011, Minh Hằng gặp sự cố trang phục khi mặc chiếc quần ren làm lộ nội y biểu diễn trên sân khấu. Sau đó, BTC chương trình phải nhận án phạt hành chính là 3,5 triệu đồng. Sự việc từng gây xôn xao dư luận một thời gian khi đơn vị tổ chức bị phạt còn cá nhân ca sĩ không bị xử lý. Dù vậy sự cố không mong muốn cũng làm ảnh hưởng đến tên tuổi người đẹp sinh năm 1987.

Sau 8 năm vướng ồn ào trên, Minh Hằng đã trở thành ngôi sao hạng A trong làng giải trí. Không chỉ xinh đẹp, tài năng cô còn khẳng định được sức hút của mình trong nhiều lĩnh vực từ ca hát tới đóng phim, kinh doanh, làm người mẫu...

Người đẹp 8X cũng cẩn thận hơn trong việc chọn trang phục biểu diễn. Từ sau sự cố không mong muốn năm 2011, Minh Hằng chưa từng vướng bất cứ ồn ào nào về phong cách ăn mặc.

Ở tuổi 32, "bé Heo" vẫn giữ được thân hình nóng bỏng cùng số đo hoàn hảo.

Minh Hằng là một trong những ca sĩ nổi tiếng và giàu có nhất hiện nay trong showbiz. Trong một bài phỏng vấn năm 2015, Minh Hằng từng thừa nhận, ngoài việc ca hát, đóng phim, cô còn có cát-xê ổn định nhờ nhận được nhiều lời mời làm gương mặt đại diện cho thương hiệu, nhãn hàng.

Bên cạnh biệt thự triệu đô tại quận 2, Tp.HCM, Minh Hằng còn sở hữu siêu xe Porsche Panamera hạng sang cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Năm 2018, nữ ca sĩ sinh năm 1987 ngồi ghế Huấn luyện viên The Face cùng Thanh Hằng và Võ Hoàng Yến. Ngoài ra, cô còn rất đắt show tham gia biểu diễn và các chương trình truyền hình.

Năm 2013, Ngân Khánh bị cơ quan chức năng xử phạt 3,5 triệu đồng vì vô ý để lộ một bên ngực khi đang say sưa biểu diễn trên sân khấu Vũ điệu đam mê được truyền hình trực tiếp.

Ngân Khánh là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng với nhiều tác phẩm như "Nhà có 5 nàng tiên", "Tường vi cánh mỏng", "Cô dâu đại chiến"... Người đẹp sinh năm 1985 được đánh giá là diễn viên triển vọng của điện ảnh Việt với biểu cảm tự nhiên, đa dạng.

Năm 2015, Ngân Khánh tạo nên "cú hích" bất ngờ với bộ phim điện ảnh "Ma dai". Cùng năm đó, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân Đỗ Thiếu Quân. Sau khi tổ chức đám cưới, cô tiếp tục thông báo tạm dừng showbiz để sang Singapore du học.

Trong quá trình học tập tại đảo quốc sư tử, thỉnh thoảng Ngân Khánh mới về nước tham gia một vài sự kiện và thăm bạn bè. Ảnh: Ngân Khánh gặp gỡ nhóm bạn thân Dương Cẩm Lynh, Lê Phương, Thúy Diễm khi về thăm quê nhà.

Trong bài phỏng vấn năm 2017, nữ diễn viên "Ma dai" cho biết, cô không tiếc nuối quãng thời gian "bỏ showbiz" để đi du học. Cuộc sống sinh viên ở Singapore cho cô nhiều trải nghiệm tuyệt vời dù gặp khá nhiều stress.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống thường nhật với người hâm mộ.

Tuy nhiên, Ngân Khánh lại rất kín tiếng và hiếm khi chia sẻ về ông xã.

Năm 2012, Võ Hoàng Yến bị phạt 3,5 triệu đồng vì sự cố hở ngực trong đêm trình diễn thời trang.

Mới đây, chân dài sinh năm 1988 nhận được nhiều lời khen ngợi và ủng hộ khi đảm nhận vai trò host của Vietnam's Next Top Model 2019. Trước đó, người đẹp họ Võ cũng được mời làm huấn luyện viên chuyên môn Vietnam’s Next Top Model 2017 mùa All Star. Thành công của mùa giải All Stars giúp Võ Hoàng Yến có một lượng fan hùng hậu.

Năm ngoái, cô khẳng định được vai trò và vị thế của mình trong làng mẫu khi ngồi ghế huấn luyện viên The Face 2018 cùng Thanh Hằng và Minh Hằng.

Ở tuổi 31, Võ Hoàng Yến có được sự nghiệp thành công. Ngoài việc tham gia các chương trình truyền hình thực tế, cô còn liên tục đảm nhận vị trí vedette trên sàn catwalk.

Năm 2015, người đẹp 8X gây xôn xao khi tuyên bố giải nghệ để làm DJ song vẫn chừa cho mình một đường lui: "Tôi đã tuyên bố rộng rãi về việc giải nghệ nhưng đối với tôi, không theo đuổi nghề mẫu nữa không có nghĩa là 'cắt hết'". Năm 2016, cô quay lại với sàn diễn. Chính thành công của Vietnam’s Next Top Model 2017 đã giúp Võ Hoàng Yến vực dậy sự nghiệp.

Tháng 5.2019, chân dài 31 tuổi lên tiếng thừa nhận chuyện đang hẹn hò. Trước đó, cô bị đồn đi du lịch cùng người yêu khi thường xuyên chia sẻ nắm tay một chàng trai bí ẩn.