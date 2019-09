Á hậu Phương Nga tin tưởng Kiều Loan sẽ làm nên lịch sử tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019

(Dân Việt) Để động viên tinh thần đại diện Việt Nam đến với Miss Grand International 2019, Á hậu Phương Nga đã kêu gọi mọi người ủng hộ và tin tưởng vào sắc vọng, sự tự tin của Nguyễn Hà Kiều Loan.

Mới đây, Á hậu Phương Nga đã chia sẻ đoạn clip Nguyễn Hà Kiều Loan tự giới thiệu về bản thân tại Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019 cùng bài viết động viên tinh thần đàn em thân thiết bằng tiếng Anh.

Hình ảnh Á hậu Kiều Loan trong clip tự giới thiệu tại Miss Grand International 2019.

Phương Nga viết: “1 year passed and it just like a blink of an eye. Please vote for Miss Grand International Vietnam 2019 Nguyễn Hà Kiều Loan. She is very strong, independent and sharp woman. I believe that she will make history in Venezuela this October. Best wishes for you my girl” (Tạm dịch: Một năm trôi qua, giống như một cái chớp mắt. Hãy bình chọn cho Miss Grand International Vietnam 2019 Nguyễn Hà Kiều Loan. Cô ấy rất mạnh mẽ, độc lập và sắc sảo. Tôi tin rằng cô ấy sẽ làm nên lịch sử ở Venezuela vào tháng 10 tới. Những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới cô gái của tôi).

Á hậu Phương Nga nhiệt tình động viên đàn em.

Một năm trước, Á hậu Phương Nga đại diện Việt Nam đến với Miss Grand International trong sự kỳ vọng của khán giả cả nước. Tại đây, bằng sự năng động, thân thiện, cô trở thành một trong những người đẹp được chú ý nhất. Nhờ dẫn đầu số lượt bình chọn, đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2018 được gọi tên vào top 10 chung cuộc.

Á hậu Phương Nga tự tin tại Miss Grand International 2018.

Năm nay, Á hậu Nguyễn Hà Kiều Loan nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ Việt Nam. Sau khi đoạn clip giới thiệu bản thân của Kiều Loan được đăng tải trên trang fanpage chính thức của Miss Grand International năm nay, khán giả Việt Nam và quốc tế đã cùng nhau để lại lời khen ngợi người đẹp cả về nhan sắc, hình thể và giọng hát. Nhiều người dự đoán, cô sẽ có cơ hội tiến xa tại Miss Grand International 2019.

Kiều Loan nhận được đánh giá cao từ bạn bè quốc tế trước khi đến với Miss Grand International 2019.