Chưa đi thi, Á hậu Kiều Loan đã được dự đoán giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019

(Dân Việt) Dự đoán của chuyên trang sắc đẹp Colombia và lượt bình chọn trên trang Miss Grand International 2019 chứng tỏ sức hút của đại diện Việt Nam Nguyễn Hà Kiều Loan không hề nhỏ.

Chỉ còn ít ngày nữa, Á hậu Kiều Loan sẽ lên đường sang Venezuela để tham gia các hoạt động nằm trong khuôn khổ Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019. Mặc dù chưa lên đường đi thi nhưng cô đã nhận được đánh giá cao từ khán giả nước nhà và chuyên trang sắc đẹp quốc tế.

Cụ thể, mới đây, một chuyên trang sắc đẹp của Colombia bất ngờ đưa ra dự đoán những gương mặt có khả năng đăng quang tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm nay. Trong bảng xếp hạng, Á hậu Kiều Loan được ưu ái đứng ở vị trí đầu tiên. Điều này có thể cho thấy sức hút không nhỏ của đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019.

Trước đó, trang fanpage của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế chính thức đăng tải album hình ảnh của 64 người đẹp đến từ 64 quốc gia/lãnh thổ và mở cổng bình chọn. Đây là cuộc đua đầu tiên của các mỹ nhân. Được biết, 5 người đẹp có lượt bình chọn cao nhất từ khán giả sẽ có thể ghi điểm, tìm kiếm cơ hội lọt vào top 10 chung cuộc.

Dù bức hình của Á hậu Kiều Loan nằm ở vị trí cuối cùng của album nhưng lượt tương tác không hề thua kém bất kỳ đối thủ nào. Bức ảnh này nhanh chóng thu hút hơn 11.000 lượt yêu thích, hơn 5.600 bình luận và hơn 14.000 lượt chia sẻ.

Ngay ở bên dưới bức ảnh, Á hậu Kiều Loan thể hiện quyết tâm chinh phục vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019: “I'm ready for this journey to Venezuela. Be yourself and bring more value to life. From Miss Grand International Vietnam!” (Tạm dịch: Tôi đã sẵn sàng cho chuyến đi đến Venezuela. Hãy là chính mình và mang lại nhiều giá trị hơn cho cuộc sống - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Việt Nam).

Á hậu Bùi Phương Nga nhiệt tình cổ vũ tinh thần của đàn em bằng cách để lại loạt hashtag “#MissGrandInternational2019”, “#GoVietnam” cùng icon hình trái tim.

Được biết, ngày 7/10 tới, Á hậu Kiều Loan sẽ chính thức lên đường sang Venezuela để chinh chiến tại Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019. Theo dự kiến, các vòng thi phụ gồm trình diễn quốc phục (14/10), phần thi interview (15/10), trình diễn bikini (19/10). Bán kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019 sẽ được diễn ra vào ngày 23/10 và chung kết tổ chức ngày 25/10.