Dẫn gameshow với Ái Phương, Trường Giang ám ảnh gọi nhầm tên Nhã Phương

(Dân Việt) Trong chương trình Tường lửa tối 26/9, Trường Giang vô tình gọi nhầm tên Nhã Phương khiến ca sĩ Ái Phương phật lòng: "Nếu có nhớ vợ thì lát ngừng quay gọi điện cho vợ nhé".

"Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Tôi bị ám ảnh bởi Nhã Phương", Trường Giang nói sau khi gặp sự cố.

Tham gia chương trình tuần này là diễn viên Anh Đức và ca sĩ Ái Phương, đều là đàn em thân thiết của Trường Giang. Tại chương trình, cả hai đã tiết lộ học chung trường cấp ba Hùng Vương với nhau.

Trong vòng đầu, Anh Đức và Ái Phương đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi, mang về cho mình số tiền khá lớn, lên tới hơn 45 triệu đồng.

Ngay sau khi Anh Đức trả lời sau câu hỏi số 2, Trường Giang đã phải lên tiếng: "Đề nghị chương trình sàng lọc, đổi lại bộ câu hỏi mới vì câu hỏi quá dễ với Anh Đức". Đến câu số 5, nam danh hài tuyên bố thẳng: "Tôi muốn Anh Đức và Ái Phương ra về luôn, vì hết bộ câu hỏi để đổi rồi".

Trước khi bước vào vòng hai, Trường Giang giới thiệu: "Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp lại Anh Đức và Nhã Phương ở vòng hai".

Anh Đức và Ái Phương khéo léo ghi điểm cao.

Trường Giang vừa nói xong, khán giả đã ồ lên, còn Anh Đức lên tiếng nhắc: "Cái gì vậy, Nhã Phương là vợ anh mà anh Trường Giang. Đây là Ái Phương chứ không phải Nhã Phương, gọi lộn rồi".

Ái Phương thì nhăn mặt vì bị nhầm tên. Cô nói thẳng với Trường Giang: "Bây giờ đi làm thì nên tập trung tâm trí ở đây. Nếu có nhớ vợ thì lát ngừng quay gọi điện cho vợ nhé".

Lúc này, Trường Giang phải ngượng ngùng che mặt xin lỗi: "Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi. Tôi bị ám ảnh bởi Nhã Phương".

Quay trở lại cuộc chơi, Ái Phương là người khá may mắn. Tới vòng thứ 3, Ái Phương thả bóng mượn được khá nhiều tiền, lên tới hơn 515 triệu đồng.

Trường Giang phải xin lỗi Ái Phương vì nhầm lẫn đáng tiếc.

Cùng với đó, Anh Đức cũng trả lời đúng nhiều câu, giúp Ái Phương kiếm về tới hơn 715 triệu.

Và Anh Đức đã rất khôn ngoan khi xé hợp đồng, giúp cả hai bảo toàn được 390 triệu đồng. Lúc này, Ái Phương mới tiết lộ điều cô muốn nói từ đầu chương trình:

"Khi tôi làm một điều gì tư lợi cho bản thân, thường không may lắm. Nhưng chỉ cần tôi làm cho người khác, tôi sẽ gặp may mắn vì đó là may mắn của người nhận".