DJ nóng bỏng miền Tây trở thành "người xấu" sau khi tham gia truyền hình thực tế

(Dân Việt) Sau tham gia các gameshow thực tế, nữ DJ Oxy nhận nhiều phản hồi tiêu cực từ người xem.

Ngoài vai trò DJ, Oxy còn tham gia phim ảnh như Hậu duệ mặt trời, Cuộc gọi định mệnh... Bên cạnh đó, Oxy nhận khá nhiều lời mời tham gia quay gameshow nhưng cô hạn chế vì lịch trình chạy show trong và ngoài nước bận rộn. “Mảnh ghép tình yêu” và mới đây là “Mỹ nhân hành động” là hai gameshow DJ Oxy từng tham gia. Chia sẻ với chúng tôi, người đẹp quê An Giang thừa nhận, hình ảnh của cô bị ảnh hưởng khá nhiều sau các chương trình truyền hình thực tế.

Đầu tiên là gameshow “Mảnh ghép tình yêu”. Sau thời gian sống độc thân, DJ 25 tuổi mong muốn có người yêu để cùng chia sẻ, quan tâm... trong cuộc sống.

Trong chương trình, trải qua những vòng hẹn hò nhanh, DJ Oxy và ca sĩ Kay Trần đi đến cuối vòng quyết định. Trên sân khấu, nam ca sĩ tỏ ra quan tâm khi có màn cởi áo, khoác lên người DJ Oxy.

DJ Oxy thừa nhận sốc khi bị từ chối trong show hẹn hò

Chính điều này khiến đa số khán giả cho rằng, Kay Trần và Oxy sẽ trở thành một cặp. Tuy nhiên, đến giây phút quyết định, nam chính lại quay lưng bước đi để Oxy trên sân khấu một mình. Nữ DJ nóng bỏng đã rơi lệ khi bị từ chối.

“Tôi khá sốc trước quyết định của Kay Trần. Sau chương trình, tôi nhận khá nhiều lời hỏi thăm, động viên từ khán giả. Song, cũng có bình luận tiêu cực cho rằng tôi quá diễn trên sóng truyền hình và thậm chí bảo tôi mất giá khi đi tranh giành, tìm kiếm người yêu với 2 cô gái khác.

Thú thật, chương trình hoàn toàn không có kịch bản, cảm xúc của người chơi là thật. Tôi cũng khá vất vả mới có thể đi đến vòng cuối và chọn chàng trai lý tưởng. Tôi cũng không biết người đó là ai mà chỉ được bịt mắt, sờ vào người. Trước khi tham gia chương trình, tôi cũng khá tự tin vì bản thân có công việc ổn định, nhan sắc không đến mức xấu xí...”, DJ Oxy trải lòng.

Với hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Oxy thừa nhận, cô từng trải qua nhiều biến cô nên có được sự bản lĩnh trước những ý kiến trái chiều từ dư luận. Song, người đẹp quê An Giang không khỏi buồn lòng vì khán giả không hiểu cô mà buông nhiều lời miệt thị, khiếm nhã. Từ đó, DJ Oxy dặn lòng không tham gia bất cứ chương trình hẹn hò nào mà để duyên tự đến, thay vào đó là tập trung trau dồi kỹ năng cho công việc.

DJ Oxy tại "Mỹ nhân hành động"

Mới đây, DJ Oxy gật đầu đồng ý tham gia “Mỹ nhân hành động” - chương trình truyền hình thực tế do Truyền hình Công an nhân dân sản xuất. Nữ DJ cùng các người đẹp như Phương Oanh, Trương Quỳnh Anh, Phương Anh Đào, Ngọc Thanh Tâm và Jang Mi phải tham gia các thử thách trong môi trường nghiêm khắc, tính kỷ luật cao của ngành công an nhân dân.

Trải qua 10 số phát sóng, DJ Oxy lọt vào top 3 cùng Ngọc Thanh Tâm và Phương Oanh. Với sự gan lì và tinh thần chiến đấu cao, Oxy được đánh giá là ứng cử viên tiềm năng đăng quang ngôi vị cao nhất của “Mỹ nhân hành động” mùa đầu tiên.

Nữ DJ trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt

Vào môi trường công an nhân dân, DJ Oxy cho biết, cô bị bắt nhuộm lại tóc, tuân thủ nhiều nội quy khắt khe. Người đẹp quê An Giang cũng gặp trở ngại về thời gian khi giờ giấc thay đổi. Với đặc thù công việc thức khuya, dậy trễ nên khi quay chương trình, cô bị mất ngủ nhiều ngày. Ngoài ra, việc lập luyện khắt khe, tham gia nhiều thử thách mạo hiểm khiến Oxy bị thương đầy người.

Dù nỗ lực khi tham gia “Mỹ nhân hành động”, song DJ Oxy vẫn nhận nhiều bình luận chỉ trích từ người xem. “Tôi bức xúc lên tiếng khi Trương Quỳnh Anh giấu đồ của mình trong tập 7 cũng sai ư? Khi không cho lửa Phương Anh Đào lúc team họ giấu đồ của mình cũng trở thành người xấu. Tôi chơi thân với Phương Oanh thì mọi người bảo lập team để hãm hại đội khác. Tham gia gameshow, hình ảnh của tôi bị xấu đi một cách vô lý”, DJ Oxy thẳng thắn.

Oxy cho biết hình ảnh của cô đi xuống khi tham gia truyền hình thực tế

Hiện Oxy trở lại với đam mê chính của mình là công việc DJ

Thay vì sắp xếp công việc để chạy show, DJ Oxy đã quyết định bỏ hết show diễn trong vòng 1 tháng để dồn hết tâm huyết tham gia “Mỹ nhân hành động”. Việc hủy show diễn khiến nữ DJ thiệt hại ít nhất 15.000 USD. “Nếu hỏi tôi có tiếc không thì tôi có tiếc thật đấy. Song, trong thâm tâm tôi vẫn thấy vui vì sự hi sinh của mình xứng đáng, sẽ bù lại bằng những quả ngọt. Tôi tin là như vậy”, cô trải lòng.

Hiện, DJ Oxy đang ghi hình bộ phim “Ngày đông có nắng”. Cô cũng vừa tốt nghiệp một khóa học về diễn xuất để nâng cao kỹ năng khi lấn sân phim ảnh. Bên cạnh đó, Oxy vẫn dành chủ yếu thời gian cho công việc DJ. Khoảng thời gian cuối năm, cô tất bật chạy show tại các sự kiện lớn trong và ngoài nước.

DJ Oxy tên thật là Cù Thị Ngọc, sinh năm 1993 tại An Giang. Cô bắt đầu làm DJ từ năm 16 tuổi và trở thành tên tuổi đình đám trong giới DJ. Năm 2014, Oxy đứng thứ 24 trong Top 100 DJ hàng đầu thế giới do trang Thefdjlist.com công bố và vị trí thứ 3 trong Top 10 DJ gợi cảm nhất châu Á.

DJ sinh năm 1993 khẳng định vòng 1 "đẹp tự nhiên", nói không với "dao kéo".