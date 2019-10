Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019 gay gắt đáp trả khán giả Việt Nam

(Dân Việt) Bức xúc trước việc khán giả Việt Nam khen ngợi nhan sắc Hương Giang dưới ảnh của mình trên trang fanpage, Jazell Barbie Royale lập tức lên tiếng “dằn mặt”.

Mới đây, trang fanpage chính thức của Miss International Queen – Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế cập nhật hình ảnh mới nhất của đương kim hoa hậu Jazell Barbie Royale. Trong ảnh, Jazell Barbie Royale đội chiếc vương miện cao quý, diện bộ trang phục kín đáo.

Ở bên dưới bức ảnh, khán giả quốc tế cùng nhau để lại bình luận khen ngợi nhan sắc, thần thái và vóc dáng của Jazell Barbie Royale. Tuy nhiên, một số khán giả Việt Nam lại để lại bình luận khen ngợi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang thay vì nhắc đến Jazell Barbie Royale: “Miss International Queen 2018 beautiful” (Tạm dịch: Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 quá đẹp”.

Đọc được bình luận không liên quan đến hình ảnh của mình trên trang fanpage chính thức của cuộc thi từ khán giả Việt, Jazell Barbie Royale lập tức phản hồi với thái độ gay gắt: “Go comment on her picture not mine” (Tạm dịch: Đi mà bình luận trên ảnh của cô ấy chứ không phải ở đây).

Trước phản ứng của đương kim Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, những người này vẫn thể hiện thái độ cợt nhả: “Người ta giận rồi kìa”, “Tôi vẫn thích cô ấy nhưng không thể dối lòng là Hương Giang quá đẹp”, “Hoa hậu thái độ gì kỳ vậy? Người ta có comment không đúng thì nhắc nhở nhẹ nhàng thôi, gì mà gay gắt?”…

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lên tiếng chỉ trích những người có thái độ không đúng mực với Jazell Barbie Royale. Họ cho rằng việc khen ngợi Hương Giang dưới bức ảnh của Jazell Barbie Royale là một điều khiến cô tức giận, tủi thân: “Vô duyên. Nếu bạn muốn khen Hương Giang thì chờ trang này đăng ảnh Hương Giang rồi vào bình luận khen. Mặc cái gì mà tự nhiên vô khen. Thấy mà tức”, “Cực vô duyên!”, “Xấu hổ quá mấy bạn! Xấu mặt khán giả Việt”…

Tháng 3/2019, Jazell Barbie Royale vượt qua nhiều thí sinh “nặng ký”, xuất sắc đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Trong khoảnh khắc đăng quang, Jazell Barbie Royale nhận được vương miện từ người tiền nhiệm là Hương Giang. Trước khi đăng quang, Jazell Barbie Royale từng gây tranh cãi với loạt hình ảnh nóng bỏng, hở hang cùng đoạn clip với những động tác vũ đạo phản cảm.