Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây sốc hoá Thị Nở khiến Đức Phúc mê mẩn theo đuổi

(Dân Việt) Mời Hoa hậu Việt Nam 2016 đóng vai Thị Nở - cô gái xấu nhất làng văn học Việt, Đức Phúc còn thay đổi cả nguyên tác truyện khiến nhiều khán giả bất ngờ.

MV "Hết thương cạn nhớ" vừa ra mắt của Đức Phúc. Tối 29/9, Đức Phúc đã thu hút khá nhiều sự chú ý khi trở lại làng nhạc với MV “Hết thương cạn nhớ”. Không ít khán giả cảm thấy thích thú khi nội dung MV lần này lại xoay quanh chuyện tình tay ba của Chí Phèo – Thị Nở - Lý CườngĐặc biệt, nhiều người đã thể hiện sự bất ngờ khi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được chọn vào vai Thị Nở - nhân vật được cho là “xấu nhất” trong làng văn học Việt Nam. Đỗ Mỹ Linh vào vai Thị Nở, trong khi Kiều Minh Tuấn hoá thân thành Chí Phèo trong MV mới của Đức Phúc. Theo chia sẻ của Đức Phúc, cốt truyện Chí Phèo – Thị Nở đã được thay đổi không ít trong MV “Hết thương cạn nhớ”. Ngoài việc “nâng cấp” nhan sắc Thị Nở, khiến cô nàng trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn nhờ sự góp mặt của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, lần này, con trai Bá Kiến – Lý Cường (do Đức Phúc thủ vai) còn đem lòng yêu đơn phương Thị Nở, luôn âm thầm đứng sau giúp đỡ người đẹp mỗi khi cô gặp khó khăn. Tuy nhiên, trong tâm trí của Thị Nở lại luôn hướng về Chí Phèo. Không chỉ gây bất ngờ về nội dung MV, Đức Phúc còn mời những nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Hoàng Dũng (vào vai Bá Kiến) và Kiều Minh Tuấn (Chí Phèo) góp mặt diễn xuất. Nhan sắc của Thị Nở đã được nâng cấp lên tầm cao mới qua sự hoá thân của Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh. Đức Phúc vào vai Lý Cường đem lòng yêu Thị Nở... Nhưng trong mắt Thị Nở chỉ có mỗi mình Chí Phèo. Đức Phúc cho biết, bản thân anh cảm thấy khá lo lắng và áp lực khi quyết định làm mới nội dung truyện Chí Phèo, bởi tác phẩm này đã quá nổi tiếng và quen thuộc với phần đông khán giả. “Phúc muốn làm mới nhưng không gây phản cảm, hoặc lệch đi quá nhiều so với nguyên tác, đó là cả một vấn đề đau đầu. Rất may là phía sau Phúc vẫn có cả êkip hỗ trợ hết mình. Hy vọng MV lần này sẽ nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả”, nam ca sĩ bày tỏ. Về phía Đỗ Mỹ Linh, đây là lần đầu tiên Hoa hậu Việt Nam 2016 thử sức với vai trò diễn xuất. Người đẹp cho biết, khi có mặt tại trường quay, cô đã rất bất ngờ vì đây chỉ là MV nhưng êkip thực hiện lại lên đến 100 người không thua kém phim điện ảnh. “Sau khi xem MV xong, nếu Đức Phúc yêu cầu quay thêm 10 ngày nữa thì Linh cũng chấp nhận, bởi câu chuyện này quá hay và có những cảnh quay quá đẹp”, Hoa hậu Việt Nam 2016 chia sẻ.

Tag: Do My Linh, Duc Phuc, Chi Pheo, Thi No, Kieu Minh Tuan, MV, Het thuong can nho