K-ICM yêu cầu fan ngưng miệt thị Misthy vì diễn cảnh thân mật với Jack

(Dân Việt) Tin đồn Jack thầm thương trộm nhớ Misthy khiến một bộ phận fan cuồng của nam ca sĩ và K-ICM không thoải mái.

Gần đây, tin đồn “hiện tượng triệu view” Jack đang thầm thương trộm nhớ streamer Misthy gây xôn xao dư luận. Nguyên nhân tin đồn này xuất hiện là từ Instagram sở hữu hơn 193.000 người theo dõi của Jack. Tài khoản của nam ca sĩ chỉ theo dõi hoạt động của ba tài khoản: K-ICM, ICM TV và Misthy.

Từ khi tin đồn xuất hiện, cộng đồng người hâm mộ Jack vô cùng hoang mang, bởi trước đó nam ca sĩ và Misthy chưa từng xuất hiện bên nhau và không hề tương tác qua lại trên mạng xã hội. Cách đây vài ngày, khi Jack và K-ICM cùng nhau tung ra MV “Em gì ơi”, mọi người mới biết nữ chính trong sản phẩm âm nhạc mới của thần tượng là Misthy. Trong MV “Em gì ơi”, Misthy vào vai người tình của Jack khá ngọt, dù công việc của cô không chuyên về diễn xuất.

Tuy không phải là một diễn viên chuyên nghiệp nhưng Misthy nhận được rất nhiều khen ngợi về sự cố gắng trong diễn xuất. Bên cạnh đó, fan cuồng của Jack lại tỏ ra không hài lòng khi anh và nữ streamer có những phân cảnh thân mật, tình tứ. Họ cùng nhau để lại bình luận công kích Misthy bằng những ngôn từ tục tĩu, khiếm nhã.

Khi sự việc ngày càng tồi tệ và một bộ phận fan hâm mộ có hành động và lời lẽ ngày càng quá đáng, quản lý của Jack và K-ICM chính thức lên tiếng, yêu cầu họ dừng lại việc xúc phạm, phỉ báng Misthy trên trang cá nhân.

Đại diện bộ đôi Jack và K-ICM viết: “Cô yêu cầu mọi người không được có những lời thiếu văn minh với Misthy nhé. Cũng vì fan mà JK (viết tắt của Jack và K-ICM) phải mời Misthy đóng MV chung, mà mời đâu có dễ. Công ty Misthy phải dàn xếp thời gian gắt lắm mới có được 3 ngày cho cô ấy đóng chung với JK. Giờ cô ấy đóng quá dễ thương mọi người lại nói này nói kia cô ấy. Trước khi bấm máy thì yêu cầu tẩy chay không cho Thiên An đóng với Jack rồi chửi cả cô và công ty để đổi bằng được diễn viên, giờ đưa Misthy vào thì lại so sánh Misthy không bằng Thiên An. Mọi người có nghĩ cho JK không vậy? Sao mới vừa lòng các người?

JK chúng tôi đã vất vả bao nhiêu để cố gắng đưa ra sản phẩm hay tới mọi người. Đừng có như vậy. Cô biết là mọi người yêu quý JK nhưng trong mỗi MV chỉ có hai nhóc ấy thì đâu có gì hấp dẫn? Hãy bớt ích kỷ, và có những lời nói văn minh để họ không nói fan của JK này nọ. Làm ơn để JK được yên, còn chú tâm vào làm sản phẩm mới chứ. Cô đang rất bức xúc về vấn đề này. Nếu còn thấy ai so sánh hay comment chửi Misthy cô sẽ kích ra khỏi group fan”.

Sau khi quản lý lên tiếng, K-ICM cũng đích thân đăng tải vài status thể hiện sự thất vọng trước cách hành xử của một bộ phận fan hâm mộ dành cho Misthy: “Lạy các bạn fan của tôi, sao cho vừa lòng đây. Các bạn tẩy chay Thiên An cho bằng được, giờ lại bình luận không hay về Misthy”, “Hôm qua lúc livestream, mấy bạn có thấy Meo Meo nó buồn không? Trước live, nó đọc được comment các bạn chửi và nói không hay về Misthy. Cả nó và tôi sẽ thấy có lỗi khi mời cô ấy đóng mà cô ấy lại nhận được những lời không hay ho gì”, “Thương tụi tôi thì hãy hiểu giúp, chúng tôi không thể làm một sản phẩm mà chỉ có chúng tôi. Quanh chúng tôi, người vất vả là mẹ và cả ê-kip. Làm sao để vừa lòng đây?”…