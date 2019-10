Khách sạn á hậu Kiều Loan và thí sinh HH Hòa bình Quốc tế lưu trú bị loan tin bốc cháy

(Dân Việt) Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã lên tiếng về tin đồn khách sạn dàn thí sinh của cuộc thi đang ở bị bốc cháy.

Ngày 8/10, các chuyên trang sắc đẹp quốc tế như Missosology, Sash Factor… đồng loạt đăng tải thông tin và hình ảnh về việc khách sạn dàn thí sinh Miss Grand International – Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019 lưu trú ở Venezuela bị bốc cháy ở khu vực nhà bếp. Trong bức ảnh, khói từ tòa nhà bốc ra nghi ngút.

Đọc được tin này, khán giả Việt Nam vô cùng lo lắng cho Á hậu Kiều Loan khi một mình đến Venezuela tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm nay. Trước đó, fan hâm mộ khá lo cho Kiều Loan vì tình hình chính trị bất ổn ở quốc gia này. Nay biết thêm việc khách sạn cô ở bị hỏa hoạn, họ càng thêm hoang mang.

Mới đây, Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - ông Nawat Itsaragrisil đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Ông cho biết hình ảnh chụp khách sạn bốc cháy đang lan truyền trên mạng xã hội đã qua chỉnh sửa, cắt ghép nhằm thêu dệt nên câu chuyện. Trên trang cá nhân, ông Nawat Itsaragrisil bức xúc: “This is a fake and edited photo. We are at the real place and not seeing pictures like this. We are undoubtedly not surprised that these bad things tend to come out of such dirty website” (Tạm dịch: Đây là hình ảnh giả và đã qua chỉnh sửa. Chúng tôi đang ở chính khách sạn đó đây và chẳng có hình ảnh nào như thế cả. Chúng tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi những thông tin này lại tới từ một trang web như vậy).

Người đẹp đại diện Philippines đến với Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019 - Samantha Lo đã đăng tải bài viết nhằm trấn an tinh thần fan hâm mộ tại quê nhà. Cô khẳng định thông tin khách sạn mà dàn thí sinh cuộc thi đang lưu trú bốc cháy là sai sự thật, đồng thời đề nghị anti-fan Hoa hậu Hòa bình Quốc tế không đăng tải, tung tin sai lệch.

Trước lời phủ nhận khách sạn dàn thí sinh Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019 lưu trú bị hỏa hoạn từ Chủ tịch của cuộc thi và người đẹp đại diện Philippines, khán giả quốc tế có phần an tâm hơn. Khán giả Việt Nam cũng bớt lo lắng cho Á hậu Kiều Loan vài phần.

Theo lịch trình, 64 người đẹp đại diện cho các quốc gia trên thế giới đến Venezuela thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm nay sẽ tập trung tại nơi lưu trú và chụp ảnh chân dung chính thức vào hai ngày 9 -10/10. Ngày 11/10, ban tổ chức sẽ tổ chức họp báo để chào đón các thí sinh. Á hậu Kiều Loan và các thí sinh sẽ phải tham gia vào ba phần thi phụ gồm: Trang phục dân tộc (14/10), phỏng vấn kín (15/10) và phần thi bikini (19/10). Đêm bán kết của cuộc thi diễn ra vào ngày 23/10. Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế sẽ diễn ra vào ngày 25/10 sắp tới.