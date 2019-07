Ngây ngất ngắm nữ chính 15 tuổi "gây sốt" phim "Vợ ba" xinh đẹp mong manh

(Dân Việt) Loạt ảnh mới của Nguyễn Phương Trà My - nữ diễn viên chính trong phim "Vợ ba" nhận được "bão" lời khen từ phía cộng đồng.

Ngây ngất ngắm nữ chính 15 tuổi "gây sốt" phim "Vợ ba" xinh đẹp mong manh. Trà My từng "gây sốt" cộng đồng khi đảm nhận vai nữ chính và có cảnh nóng trong phim "Vợ ba" khi mới 13 tuổi. Khi phim này bị ngừng chiếu trên toàn quốc, nữ diễn viên trẻ thừa nhận không khỏi buồn lòng vì phim của đạo diễn Nguyễn Phương Anh (Ash Mayfair) từng đoạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế như: Toronto (Canada), San Sebastián (Tây Ban Nha), Chicago (Mỹ)...và bán bản quyền trình chiếu ở một số nước nhưng lại nhận phản ứng gay gắt khi về Việt Nam. Tạm gác lại những ồn ào xoay quanh phim "Vợ ba", Trà My thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường trên trang cá nhân thời gian gần đây thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Chia sẻ hình ảnh này, nữ diễn viên 15 tuổi viết: "Mơ màng một đóa Trà My" nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng nhờ vẻ đẹp mong manh như sương mai: "Xinh quá"; "Bé này xinh thật sự"... Thậm chí, có người khen nữ diễn viên phim "Vợ ba" sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp không thua kém hot girl. Cận gương mặt đẹp "gây thương nhớ" của Nguyễn Phương Trà My. Cách tạo dáng của nữ diễn viên trẻ cũng khiến cư dân mạng ngắm nhìn khó có thể rời mắt. Trước đó, Trà My lần đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ một sự kiện thời trang với phong cách ăn mặc phù hợp với lứa tuổi.

