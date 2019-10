Trấn Thành kêu gọi bảo vệ môi trường, BB Trần khoe thân hình “tràn” múi

(Dân Việt) Trấn Thành lên án hành động hủy hoại môi trường của những người thiếu ý thức, kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường. Á hậu Hoàng Thùy đáp trả cực gắt khi bị chê bai về ngoại hình.

Tin sao Việt ngày 2/10: Danh hài Trấn Thành kêu gọi người dân Việt Nam cùng chung tay bảo vệ môi trường: “Hà Nội, Sài Gòn chính thức nằm trong top trending những thành phố ô nhiễm nhất hành tinh. Việt Nam ơi! Làm ơn bảo vệ môi trường! Chúng ta sẽ chết dần vì sự thiếu hiểu biết và kém ý thức! Mọi người mỗi người bảo ban nhau một tiếng để cùng sống quý vị ơi! Ra đường quý vị nhớ che chắn cho kỹ. Không đeo khẩu trang là bệnh ngay. Công việc thì vẫn chạy, chúng ta thì không được dừng lại. Sao tui thương những người dân phải hoạt động ngoài đường quá! Ai sẽ giúp họ đây?”.

“Thánh chơi dơ” BB Trần khoe cơ bụng “tràn” múi: “Đi mua đồ mà không có người theo góp ý, nên cả nhà cho xin ý kiến cái quần này mặc đẹp không?”.

Á hậu Hoàng Thùy có cách đáp trả cực gắt với những người thường chê bai mình: “Con cầu trời phù hộ cho body và mặt của con càng ngày càng đẹp để cho mấy đứa chê con nó sáng mắt ra”.

Sau nhiều ngày thường xuyên khoe thân với những bộ trang phục mỏng tang, mặc như không, Ngọc Trinh diện đồ sport, đầy triết lý: “Gặp người có cảm xúc thì dễ, tìm được người tự nhiên hợp ý, không gồng, không cố mà vẫn đắm say nhau, rất khó”.

Chi Pu đăng bộ ảnh mới khoe vóc dáng nuột nà, đôi chân trắng mịn màng: “Can you feel me?”.

Hoa hậu Phạm Hương tiếp tục gây thương nhớ bằng bức ảnh diện nội y, tạo dáng gợi cảm trên giường.

Hương Giang diện chiếc váy trắng, khoe vẻ đẹp mỏng manh, tự hỏi: “Thư ký Giang sao thế?”.

Vũ Khắc Tiệp muốn nhận được nút vàng Yotube giống “gà cưng” Ngọc Trinh: “Nút này là cái gì mà Tiệp chưa có cả nhà ơi?”.

Sĩ Thanh đăng ảnh tươi tắn trong hậu trường: “Duyên do trời se, phận do trời ban! Nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo nên. Vì vậy hãy trân trọng người đang đi cùng bạn và cùng nhau cố gắng vì điều đó”.