Tuổi U60, MC Kỳ Duyên vẫn trẻ đẹp như gái 20, tự tin mặc nhấn vào đường cong

(Dân Việt) MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến người đối diện khó có thể rời mắt vì sở hữu thân hình hấp dẫn, trẻ trung hơn so với tuổi thật của mình.

Dù đã bước sang tuổi 54 nhưng nhan sắc và vóc dáng của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn khiến dàn mỹ nhân trẻ đẹp của showbiz kính nể.

Mới đây, nữ MC hải ngoại đăng tải loạt ảnh mặc bikini một mảnh khoe đường cong chuẩn như vẽ thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Đi kèm với những hình ảnh này, MC Kỳ Duyên viết như "thả thính": "Anh luôn tìm đủ mọi cách làm cho em vui. Chuyến đi thật bất ngờ, anh lo hết mọi thứ và giữ bí mật cho em ngạc nhiên thú vị. Anh đưa em đến một nơi em hằng ao ước được đi... như một giấc mơ hiện thực. Câu nói em đã nói với anh 15 năm trước bây giờ vẫn thế: “Thank you for making all my fantasies come true...Happy anniversary anh!”.

Trong ảnh, MC Kỳ Duyên tạo dáng gợi cảm nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía fan: "U60 rồi mà mình không thể tin dáng như cô gái 20"; "Thân hình săn chắc"; "Đẹp, khỏe khoắn và đồ cũng đẹp"...

Để có được thân hình săn chắc, tươi trẻ vượt thời gian, nữ MC hải ngoại đã duy trì chế độ ăn khoa học từ khi còn rất trẻ. Chị hoàn toàn không “động đến” đường, mỡ và tinh bột.

Thay vào đó, mỹ nhân sinh năm 1965 chỉ ăn những thức ăn rõ ràng nguồn gốc, chủ yếu là thực phẩm organic và tích cực tập gym, chơi thể thao.

Ngoài ra, Kỳ Duyên duy trì được vẻ trẻ trung, rạng rỡ nhờ suy nghĩ tích cực, lạc quan.



Bà mẹ hai con khiến người đối diện khó có thể rời mắt vì thân hình trẻ trung hơn so với tuổi thật của mình.