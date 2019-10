Vietnam’s Next Top Model từng vướng ồn ào dàn xếp kết quả, host Võ Hoàng Yến nói gì?

Ngày 30/9, vòng tuyển sinh phía Bắc chương trình Vietnam’s Next Top Model 2019 diễn ra tại Hà Nội với sự có mặt của bộ ba quyền lực: Host Võ Hoàng Yến, Giám đốc sáng tạo Nam Trung và Cố vấn chuyên môn Mâu Thủy.

Tại đây, siêu mẫu Võ Hoàng Yến khẳng định dù ở vị trí host hay cố vấn chuyên môn, việc hướng dẫn các thí sinh về mặt chuyên môn, kỹ năng, giúp họ nhận thấy được thế mạnh của bản thân là điều quan trọng nhất. Chọn hay loại thí sinh là quyết định sau khi bàn bạc giữa host, giám đốc sáng tạo và cố vấn chuyên môn.

Vài năm trước, siêu mẫu Hà Anh – host của Vietnam’s Next Top Model mùa đầu tiên tố ban giám khảo và ban tổ chức chương trình thiếu trách nhiệm với thí sinh và có hành vi dàn xếp kết quả. Mọi chuyện được đẩy lên đỉnh điểm khi ban tổ chức Vietnam’s Next Top Model vấp phải nghi ngờ đánh tráo danh hiệu của Huyền Trang cho thí sinh Tuyết Lan. Một bức thư mời biểu diễn từ Mỹ chỉ đích danh hai Quán quân Vietnam's Next Top Model 2010, 2011 là Huyền Trang và Hoàng Thùy. Thế nhưng, phía chương trình lại đưa Tuyết Lan đi sang Mỹ dù cô gái này chỉ giành danh hiệu Á quân.

Trước sự nghi ngờ của công chúng về kết quả của chương trình, siêu mẫu Võ Hoàng Yến khẳng định: “Tôi đã làm chương trình Next Top được hai mùa. Với mùa đầu tiên, tôi khẳng định kết quả không hề dàn xếp. Đó là kết quả công tâm nhất, xem xét trên cả quá trình của các bạn thí sinh. Có thể tập này, bạn này nổi bật hơn hẳn nhưng không được chọn, bởi vì sao? Bởi trong một quá trình bạn đó không đủ tốt, thì trong tương lai, chúng ta có thể có quán quân không được lòng người”.

Với chủ đề “Be Unique”, siêu mẫu Võ Hoàng Yến nhấn mạnh về tiêu chí lựa chọn thí sinh. Theo cô, là một người mẫu, chiều cao rất quan trọng. Bên cạnh đó, mỗi thí sinh phải có tố chất, cá tính, kỹ năng và gu thời trang riêng. Hội tụ đủ các yếu tố trên sẽ tạo ra một người mẫu hoàn hảo.