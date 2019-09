Vũ Khắc Tiệp đăng ảnh Ngọc Trinh mặc như không khiến dân mạng choáng váng

(Dân Việt) Món quà sinh nhật cùng lời chúc mừng Ngọc Trinh của Vũ Khắc Tiệp khiến dân mạng choáng váng.

Tin sao Việt ngày 27/9: “Ông bầu” Vũ Khắc Tiệp chúc mừng sinh nhật “gà cưng” Ngọc Trinh bằng bức ảnh cô mặc như không mặc: “Happy birthday Ngọc Trinh! Cảm ơn em đã đồng hành cùng cuộc sống của anh. Mong em mãi xinh đẹp và hạnh phúc”.

Minh Hằng đăng clip cùng em bán đồ second hand: “Trở lại nghề cũ, em với nhỏ em gái cùng bán đồ sida nhé mọi người ơi”.

Hoa hậu Kỳ Duyên bồi hồi nhớ về khoảng thời gian tham gia Cuộc đua kỳ thú 2019: “Mặc chiếc áo cam ra phố chợt nhớ ra mình đã từng gắn bó với màu này một thời gian vui vẻ như thế nào, mỗi lần mặc áo màu cam là kỷ niệm ùa về”.

Diệu Nhi vui sướng khi biết fan hâm mộ nhờ Hải Triều gửi thơ và tình cảm tới mình: “Làm thơ đồ nữa, thấy cưng quá!”.

Quốc Trường đầy suy tư: “Hãy cố gắng dù bằng cách nào, hãy cố trèo lên thật cao. Để nhìn xuống ta thấy rằng mình thật nhỏ bé”.

Bảo Anh đầy quyến rũ bên cây đàn piano: “Bài toán nà, dù khó đến đâu cũng có cách giải. Quan trọng là đọc kĩ và hiểu đề bài. Và quan trọng hơn là phải thích giải toán. Hiện tại thì cô bé đang giải cây piano này một chút, toán thì từ từ giải sau vậy”.

Á quân The Face Vietnam 2018 Quỳnh Anh kể về kỷ niệm từng hợp tác chung với Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2017 Kim Dung: “Nhớ lại ngày xưa đi chụp với bà chị này, lần đầu tiên cũng là chụp beauty và bị bà ý chê đủ điều, phàn nàn nhiều thứ về khuôn mặt rồi ngoại hình và đặc biệt thần thái. Thích chị từ next top và bây giờ lại càng thích hơn. Bây giờ cũng vậy, chị vẫn kêu đủ thứ trên người mình về tóc tai, cách ăn mặc... chỉ là bây giờ, em có đủ tự tin để đứng chung với chị trong một khung hình và cùng chung một sàn diễn”.

Diễn viên Hứa Minh Đạt đăng ảnh hậu trường phim “Tiếng sét trong mưa”: “Ngày hôm ấy của em, được làm nghệ thuật và hy sinh vì nghệ thuật, đó là đam mê và khát vọng của em. Và ngày hôm nay em thật sự hạnh phúc khi được khán giả yêu thương thằng Lũ rất nhiều... “Tiếng Sét Trong Mưa”... Lũ vẫn sống nha mọi người ơi!”.