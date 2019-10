Vùi dập Trường Giang, ca ngợi Trấn Thành, nữ giảng viên đại học bị chê bai nặng nề

(Dân Việt) Lời chê bai Trường Giang của nữ giảng viên đại học tại Thách thức danh hài 2019 vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Sau ồn ào clip Trấn Thành bị thí sinh Anh Đức tặng cho cái tát “trời giang” trên sân khấu, nhà sản xuất Thách thức danh hài tiếp tục đăng tải teaser tập đầu tiên của chương trình năm nay.

Trong teaser, phần thi của một người phụ nữ tự giới thiệu mình là giảng viên đại học nhận được nhiều sự quan tâm của người xem. Người phụ nữ này khẳng định không thích Trường Giang từ ngoại hình đến lối diễn. Nữ giảng viên nói: “Trường Giang, hơi buồn một chút. Cô nói thật là cô chưa thích cháu. Hai lý do: Lý do thứ nhất, đối với ai đó, cháu đẹp trai nhưng đối với cô, cháu chưa đẹp trai mà con người cô chỉ thích trai đẹp. Lý do thứ hai, cô xem tất cả các liveshow của cháu, tiết mục cháu diễn cô đều xem. Có điều, người Hàn Quốc nói tiếng Việt cô còn hiểu. Vậy mà cháu nói tiếng Việt cô nghe không rõ”.

Lời nhận xét của nữ giảng viên đại học khiến danh hài Trường Giang “đứng hình”. Trong khi Trường Giang liên tục bị chê bai, vùi dập, thí sinh này lại hết lời ngợi khen Trấn Thành.

Người này cho biết cô cực kỳ thích Trấn Thành. Điều này cả chồng con và sinh viên của cô đều biết: “Mỗi khi đi ngủ cô đều bật tiết mục hài của 5 chú tiểu Đồng Nai. Nhưng không phải xem 5 chú tiểu diễn mà để nghe Trấn Thành, nhìn Trấn Thành cười. Một điệu cười cực kỳ sảng khoái, cực kỳ quyến rũ. Và giá như ngày hôm nay cô được nghe tiếng cười đó lần nữa thì cô thật hạnh phúc”.

Lời chê bai Trường Giang của nữ giảng viên đại học vướng phải không ít tranh cãi. Cư dân mạng bình luận: “Cô giáo không để ý đến cảm xúc của Trường Giang à”, “Mình nghe mình còn thấy ngại, sượng nữa là Trường Giang”, “Nghe xong Giang ca chỉ biết cười trừ thì đủ hiểu xấu hổ cỡ nào”, “Không thích cách diễn của Giang ca thì xem tất cả liveshow và tiểu phẩm của anh làm gì?”, “Cô có gian tình gì với Trấn Thành mà tang Trấn Thành lên mây xanh còn vùi dập, đẩy Trường Giang xuống hố sâu như vậy?”…