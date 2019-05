Á hậu Hoàng Yến từng bị các nhà thiết kế “tẩy chay” vì... quá béo

Siêu mẫu nóng bỏnh từng giành giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008 chia sẻ có giai đoạn cô bị tăng cân mất kiểm soát, không trình diễn thời trang vì bị các nhà thiết kế (NTK) cạch mặt.

Xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình Bữa trưa vui vẻ mới đây, siêu mẫu nóng bỏng chia sẻ nỗi khổ trong việc luôn phải ăn kiêng, dè chừng các món ăn nhiều chất béo, dễ tăng cân để giữ một hình thể chuẩn. “Mặc dù là người mẫu nhưng nhiều khi tôi phải ganh tỵ với những người mẫu khác vì các bạn sinh ra đã mình dây, ăn hoài không bị mập. Giống như các học trò của tôi, đi ăn cùng cô giáo, họ ăn nhiều gấp 3 lần mình cũng không mập. Trong khi mình chỉ... ngửi ké thôi cũng mập. Chỉ cần một ngày, tôi ăn đủ 3 bữa, ngủ đủ 8 tiếng thôi là ngày hôm sau lên 2kg. Thật bất công đúng không? Nên quá trình giảm cân của tôi rất khó khăn, kinh dị”, Võ Hoàng Yến chia sẻ.

Võ Hoàng Yến chia sẻ thẳng thắn trên sóng truyền hình về cuộc sống, tình yêu và sự nghiệp....

Người đẹp không giấu giếm tiết lộ: “Có giai đoạn tôi 68 kg, bị các NTK cạch mặt luôn. Giờ dám nói cân nặng của mình chứ ngày xưa khi mập, tôi không dám nói cân nặng của mình.

Việc tăng cân mất kiểm soát gây khó khăn cho công việc. Khi thử đồ, cứ lên tới phần ngực là không... kéo được nữa. Đó là một trong những lý do tôi can thiệp bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đó tôi kết hợp với việc giảm cân, tập gym liên tục tới mức ở phòng gym liên tục tới khi... bị đuổi về thì thôi”.

Để có cơ thể đẹp xuất hiện trở lại trước công chúng trong các chương trình truyền hình thời gian qua, “chân dài” này cho biết, bên cạnh tinh thần, phong thái, cô đã phải tập luyện rất cực khổ để có thân hình của một người mẫu. “Quay chương trình The Face, hayVietnam's Next Top Model từ 7-8 giờ sáng hôm nay đến 4-5 giờ sáng hôm sau là chuyện bình thường. Về nhà được ngủ khoảng 2 tiếng rồi lại dạy đi make up để ghi hình. Vì lịch làm việc như vậy nên mình phải có chế độ ăn uống khắc nghiệt để giữ sức khỏe.”

Có thời gian Hoàng Yến tăng cân mất kiểm soát, khiến cô rất vất vả tập luyện để giảm cân.

Nhắc đến những ồn ào trong thời gian Hoàng Yến giữ vai trò HLV, giám khảo tại hai chương trình này, Hoàng Yến cho biết: “Ồn ào có nhiều nghĩa, điều quan trọng mình sử dụng theo nghĩa tích cực hay tiêu cực. Trong đời người nghệ sĩ, điều gì cũng có hai mặt của vấn đề. Đôi khi tiêu cực cũng là món ăn để đẩy lên sự tích cực, quan trọng là mình sử dụng như thế nào”.

Cô cũng thừa nhận, bản thân rất áp lực khi đảm nhận vai trò HLV, giám khảo tại các chương trình trong năm vừa qua. Và cô nói mình sống đúng tính cách của bản thân, thể hiện những suy nghĩ của bản thân. “Tôi là người không màu mè. Tôi sống thẳng và cố gắng tiết chế phù hợp.”

Hoàng Yến lên tiếng khi bị nói "ăn thua, dữ dằn" tại The Face 2018.

Trước ý kiến cho rằng, có những lúc Hoàng Yến trông “rất dữ dằn, rất ác, ăn thua” khi đảm nhận vai trò HLV, giám khảo, Hoàng Yến nói: “Tôi có xem lại các chương trình mình tham gia và cách ứng xử của mình chính là phản ứng, phản xạ của một người thầy muốn bảo vệ những học trò của mình. Trong cuộc sống chúng ta cần phải linh động, ứng xử phù hợp nhưng động tới học trò của tôi, việc tôi xù lông là bình thường.”

Hoàng Yến bộc bạch, cô không phải là người cứng rắn. Bên cạnh những lúc dữ dằn, siêu mẫu cá tính cũng có những khoảnh khắc rơi nước mắt ngay trên sóng truyền hình. Và cô cũng phủ nhận việc có kịch bản, có sự sắp xếp ở các chương trình mình tham gia: “Với những câu nói của mình trên sóng truyền hình, có nghi vấn là do BTC mồi nhưng không phải thế. Hoàn toàn là tôi nói. Nghĩ sao nói vậy. Tôi không phải người hiền, sẽ xù lông khi ai động đến học trò.”

Nữ siêu mẫu cho biết để có được thành công ngày hôm nay, cô phải đánh đổi nhiều mồ hôi nước mắt và tuổi trẻ....

Nữ siêu mẫu cũng thổ lộ, cô bước chân lên sàn catwalk từ năm học lớp 10 và chính NTK Minh Hạnh đã dẫn dắt cô trên con đường trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Hoàng Yến từng gặt hái nhiều thành công khi giành Giải Vàng Siêu mẫu 2008, Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008...

Chính vì gặt hái thành công và nổi tiếng quá sớm khiến cô cảm thấy mình già dặn so với bạn bè cùng lứa tuổi. “Chân dài” này cho rằng, để có vị trí như ngày hôm nay, cô phải đánh đổi mồ hôi, nước mắt và cả tuổi trẻ hồn nhiên.

Có giai đoạn Hoàng Yến vướng vào những ồn ào thị phi, tăng cân mất kiểm soát và sự nghiệp tuột dốc. Nhưng hơn tất cả, cô đã đứng dậy, không ngừng tập luyện, kiểm soát bản thân để bứt phá trở lại với diện mạo và thần thái được đánh giá cao.

Ở cái tuổi 30, Hoàng Yến vẫn thường xuyên làm vedette các show diễn thời trang lớn và phủ sóng dày đặc trên các chương trình truyền hình...