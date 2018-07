Á hậu Huyền My nói gì trước tin đồn lấy chồng cuối năm nay và có “bệ đỡ” vào VTV?

Vài ngày trở lại đây râm ran tin đồn, nối tiếp Tú Anh thì Huyền My sẽ là người đẹp lên xe hoa vào cuối năm nay. Không những vậy, Huyền My còn bị đồn có “bệ đỡ” đằng sau, ưu ái mới được mời vào VTV.

Thực hư về việc Huyền My chuẩn bị lên xe hoa

Đang có tin đồn là Huyền My sẽ lên xe hoa vào cuối năm nay, Huyền My nói gì về điều này?

Không phải đâu. Huyền My cũng không hiểu sao lại có tin đồn đó nhưng rõ ràng không phải. Cuối năm nay chắc chắn Huyền My không cưới.

Vậy Huyền My dự định bao giờ sẽ kết hôn?

My dự định 25 tuổi mới lấy chồng. Nếu My cưới sẽ thông báo để mọi người chia vui.

Hiện tại My có bạn trai không?

Huyền My không muốn tiết lộ cuộc sống cá nhân. My muốn khán giả chỉ tập trung vào công việc của Huyền My mà thôi.

Huyền My đã trở thành cộng tác viên của VTV24 và chuẩn bị làm MC cho một chương trình trực tiếp. Cô khoe chiếc thẻ ra vào của cộng tác viên VTV.

"Chị Ngọc Trinh khắt khe hơn chị Thuỵ Vân"

Huyền My đã kết thúc quá trình học việc ở VTV24 chưa?

My vẫn đang học nghề, chị Thuỵ Vân là “cô giáo” của My. My đã học việc được khoảng 3 tháng rồi.

Vì hai chị em đều bận rộn nên lịch học của My không cố định, lúc nào rảnh thì hai chị em sẽ chủ động hẹn trước rồi ngày hôm sau cùng lên Đài.

Chị Vân hướng dẫn cho My cách đứng trước máy quay, tập dẫn, biên tập bản tin… My gặp bất lợi là giọng hơi trẻ con, lại nói quá nhanh dễ bị nuốt chữ. Trước đây mọi người thường nói đùa My nên lấn sân sang làm ca sĩ hát rap. Đó là những tật mà chị Thuỵ Vân đang cố gắng giúp My khắc phục.

Điều thay đổi nhiều nhất có lẽ giờ đây là My đã học được cách nói chậm hơn. Mọi người cũng nhận xét giọng nói của My truyền cảm hơn ngày xưa, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc lên sóng.

Huyền My tự nhận khuyết điểm lớn nhất của mình là nói nhanh, hay bị nuốt chữ, Á hậu tiết lộ đã được đàn chị Thuỵ Vân giúp đỡ để khắc phục điều này.

My có nhớ ngày đầu tiên hai chị em làm việc với nhau đã diễn ra như thế nào?

Buổi đầu tiên phải thú thực tôi bị chị Thuỵ Vân mắng khá nhiều. Tôi chưa có một chút kinh nghiệm gì về biên tập hay tham gia làm MC chương trình chính luận.

Trước đây tôi có dẫn ở Bữa trưa vui vẻ của VTV6 nhưng đó là chương trình giải trí dành cho giới trẻ còn đây lại là chương trình đòi hỏi sự nghiêm túc. Bản tính tôi lại khá hoạt náo, thích động tay động chân, trêu hết người này người kia…

Ngày hôm đó, tôi cũng không sao nhớ được các kí hiệu viết tắt, đến đoạn nào phải đọc lời dẫn, đến đoạn nào sẽ kết hợp với ekip… Tôi phải rất cố gắng để tập trung.

Ngoài chị Thuỵ Vân thì nếu thu xếp được thời gian, chị Ngọc Trinh cũng hướng dẫn tôi, nhưng phần lớn vẫn là chị Thuỵ Vân, chị Vân cũng là người hướng dẫn Đỗ Mỹ Linh học nghề.

BTV Ngọc Trinh và BTV Thuỵ Vân là hai người chị hướng dẫn Huyền My học nghề (Ảnh: NVCC).

BTV Ngọc Trinh và Thuỵ Vân, ai khắt khe với My hơn?

Chị Trinh khắt khe hơn (cười). Khi chị Trinh nói chị Vân sẽ là thầy của tôi, tôi thầm nghĩ: “May quá”. Nếu là chị Trinh tôi sẽ nghe mắng cả ngày mất. Vì lúc đầu tôi tự thấy mình bị cứng, lúc nào cũng sợ làm sai các chị sẽ mắng.

Nếu như chị Trinh toát lên sự mạnh mẽ, đôi khi tôi cảm thấy chị rất sâu sắc, tình cảm ở cả những vấn đề nóng thì chị Vân mềm mỏng hơn, ở những vấn đề cần thể hiện cảm xúc chị Vân cũng làm rất tốt.

Tôi còn mới nên chưa làm tốt nên đã xem lại các bản tin cũ mà các chị dẫn, làm lại từng câu từng đoạn, tỉ mỉ, chi tiết vì khi đã lên truyền hình quốc gia thì không được phép mắc lỗi.

Ngày đầu lên Đài, tôi rất sợ các anh chị phải ở lại trường quay quá lâu vì mình, vì đáng ra lúc đó mọi người được về nghỉ rồi. Tôi cuống và không biết làm gì cả. Dần dần thì giờ đây tôi cũng đã tự tin hơn nhưng vẫn hồi hộp về thời gian được chính thức lên sóng.

Huyền My nói về tin đồn vào VTV nhờ "bệ đỡ"

My đã bao giờ bật khóc khi bị các chị mắng chưa?

Chưa bao giờ My khóc. Vì My biết, mọi người luôn luôn muốn mình tốt hơn chứ không phải ghét bỏ gì mình. My rất vui và biết ơn khi mọi người dành sự quan tâm cho mình.

Huyền My có thể chia sẻ về thời gian dự kiến lên sóng chính thức và chương trình My sẽ dẫn?

My chưa được phép bật mí. My chỉ có thể tiết lộ đó là một chương trình của Trung tâm tin tức VTV24.

My nghĩ sao về những đồn đại cho rằng, My vào VTV là có bệ đỡ và cũng một phần quen thân với BTV Ngọc Trinh?

Tôi không có một bệ đỡ nào cả, tôi may mắn có gia đình, bạn bè, các anh chị đồng nghiệp luôn giúp đỡ. Tôi nghĩ là đó là hậu thuẫn về tinh thần. Trước đây tôi cũng từng nhận được lời mời về Đài nhưng lúc đó hai bên chưa tìm được tiếng nói chung. Giờ đây khi tôi đã có đủ thời gian trải nghiệm, đủ chín chắn, sâu sắc hơn để đảm nhiệm một vai trò chính luận thì bây giờ hai bên đi đến một tiếng nói chung.

My thấy mình may mắn vì làm gì cũng có các "bậc thầy" trong nghề. Trước đây khi mới chập chững bước lên sàn catwalk, My cũng may mắn được siêu mẫu Hạ Vy dạy từ năm My mới 12-13 tuổi. Mặc dù giờ đây không còn làm việc chung hàng ngày nhưng Huyền My vẫn luôn coi chị Hạ Vy là người thầy lớn. Và những kiến thức đó đã giúp ích cho My rất nhiều trong những năm tháng về sau.

Huyền My mới trở về Việt Nam sau chuyến sang Myanmar để hội ngộ siêu mẫu Hạ Vy (ngoài cùng bên trái). Huyền My vẫn luôn coi Hạ Vy là người thầy lớn, dạy cô những kỹ năng làm mẫu đầu tiên và cho cô nhiều kinh nghiệm tại các cuộc thi nhan sắc.

Có ý kiến cho rằng, việc nhà Đài mời các Hoa hậu, Á hậu dẫn chương trình phần nhiều muốn tạo hiệu ứng nhờ sự nổi tiếng của các người đẹp trước khi bàn đến tài năng của các người đẹp, My nghĩ sao?

My nghĩ rằng, việc Hoa hậu, Á hậu có sẵn một lượng khán giả yêu mến thì khi lên sóng có thể mọi người sẽ theo dõi, đó là điều không chỉ tốt cho mình mà còn tốt cho chương trình nữa, không có gì đáng chê trách cả.

Một người bình thường chưa được biết tới nhiều cũng là một khó khăn cho chương trình. Tuy nhiên, nếu người đẹp không có tài năng thì khán giả sẽ không ai chú ý và cũng sẽ bị đuổi việc thôi nên bản thân My hay các Hoa hậu, Á hậu khác cũng phải cố gắng rất nhiều.

Hàng ngày My dành thêm thời gian đọc báo, xem TV, trau dồi kiến thức về cuộc sống, về thế giới… làm vốn liếng cho công việc sắp tới.

Huyền My cho biết, cô đã tự tin hơn và đang tích cực chuẩn bị cho buổi lên sóng đầu tiên tại VTV.

My đã mường tượng tới những khó khăn, vất vả khi làm một BTV truyền hình?

Công việc nào cũng có sự vất vả riêng, công việc ở Đài sẽ vất vả hơn những công việc trước đây mà My đảm nhiệm vì My không làm việc độc lập mà còn có cả ekip phía sau.

My sẽ phải cẩn trọng trong từng lời nói, cách dẫn. Công việc tuy vất vả nhưng My yêu thích nên My mới quyết định nhận lời mời học việc.

My cũng nghĩ tới những tình huống ngoài kiểm soát trước khi lên hình. My chưa mường tượng hết những sự cố có thể xảy đến với mình, tuy nhiên bằng những kiến thức tích luỹ từ các chị và xem lại video những sự cố mà những BTV trước gặp phải, My cũng rút ra được cho mình một chút kĩ năng.

Thu nhập từ việc đi event với công việc BTV, đã bao giờ My đặt lên bàn cân so sánh?

Như My đã chia sẻ, làm ở Đài là công việc yêu thích, vấn đề tiền lương không phải điều khiến My lo nghĩ mà quan trọng nhất là My mong muốn khán giả sẽ đón nhận và ủng hộ mình.

Cảm ơn Huyền My về cuộc trò chuyện!