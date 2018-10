Á hậu Thúy An nhập viện, Thùy Tiên được chọn đi thi Hoa hậu Quốc tế

(Dân Việt) Do Á hậu Thúy An phải nhập viện để trải qua một cuộc tiểu phẫu, không đủ sức khỏe tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2018 nên người đẹp nhân ái Nguyễn Thúc Thùy Tiên được chọn đi thay.

Do tình hình sức khoẻ không đảm bảo, Á hậu Thuý An đã không thể tham gia cuộc thi Miss International 2018 (Hoa hậu Quốc tế 2018) như dự kiến. Đại diện Việt Nam sẽ thay thế Á hậu Thuý An tham gia Miss International 2018 là Người đẹp nhân ái 2018 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên- nhan sắc đã từng gây tiếc nuối tại HHVN 2018.

Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cao 1m70 với số đo hình thể đẹp 82-61-91 sẽ là ứng cử viên sáng tại Miss International 2018.

“Thuỳ Tiên là một nhan sắc nổi trội tại Hoa hậu Việt Nam và cũng là thí sinh gây tiếc nuối nhất khi không lọt vào Top 3", bà Phạm Kim Dung - Phó trưởng BTC - cho biết, "Xét về ngoại hình, kỹ năng, lối ứng xử thông minh, cùng danh hiệu Người đẹp Nhân ái và cũng là người có thành tích cao thứ 4 tại Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên là người có khả năng thay thế Á hậu Thuý An tham gia Miss International 2018”.

Hình ảnh của Thùy Tiên đã được cập nhật trên trang web của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2018.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998, hiện là sinh viên Khoa Pháp văn, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM. Cô đoạt danh hiệu Người đẹp Nhân ái và Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018. Trước đó, cô là Á khôi Nam Bộ 2017.

Thùy Tiên cũng nổi tiếng trên mạng xã hội với việc là thí sinh nhận câu hỏi ứng xử: “Bạn nghĩ có chỗ cho hoa hậu và các người đẹp trong việc thực hiện cách mạng 4.0 không?”. Câu trả lời của cô là: “Em học chuyên ngành ngôn ngữ, cách mạng 4.0 hơi xa lạ với em. Theo em, bất kỳ thời đại, xã hội nào, nếu như bạn cố gắng hoàn thành vai trò, nhiệm vụ của mình, bạn đều có thể cống hiến. Cách mạng 4.0 không nằm ngoài quy luật đó”.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng gây chú ý khi tiết lộ cha mẹ cô ly dị năm cô mới 4 tuổi, cô được bà dì nuôi dưỡng nên có cuộc sống khá vất vả. Thủy Tiên từng làm đủ mọi nghề để có tiền trang trải tiền học phí. Cô làm lễ tân khách sạn và lễ tân spa bên quận 1. Công việc khiến cô phải đi lại liên tục. Rồi những ngày nghỉ thì Thùy Tiên làm mẫu trang điểm, chụp hình, kiếm 60.000 đồng mỗi buổi.