Ảnh thuở "ngố tàu" 4 tuổi của BTV Hoài Anh khiến fan ngỡ ngàng

(Dân Việt) "Không thể tin được hồi đó chị có khuôn mặt tròn như vậy"; "Xinh đẹp, dễ thương từ khi còn bé!"...là một trong số những lời nhận xét từ phía cộng đồng gửi đến BTV Hoài Anh khi cô chia sẻ hình ảnh mặc váy đỏ xinh xắn tạo dáng chụp hình lúc 4 tuổi.

Ảnh thuở "ngố tàu" 4 tuổi của BTV Hoài Anh khiến fan ngỡ ngàng.

Theo BTV Hoài Anh chia sẻ, khi cô đang học trường mầm non Phan Chu Trinh, Hà Nội thì được các cô giáo và các cô chú tòa soạn chọn đi chụp hình lịch. "Váy đỏ, nơ đỏ, trước túi áo có hình chú vịt con. Răng đều tăm tắp không sún chiếc nào nên khi in lịch, chú nhiếp ảnh đã tô đen chiếc răng cửa một chút cho hơi sún, cho có vẻ trẻ con. Chân mày cũng bị kẻ thêm nên nhìn hơi đậm và già hơn so với ở ngoài. (Ở ngoài dù đã U4 rồi nhưng mà nhìn trẻ lắm. Thiệt).

Tấm lịch này đã từng rất phổ biến những năm 80 tại Hà Nội. Ngày đó, người dân cần kiệm, điều kiện kinh tế cả nước cũng còn khó khăn nên thường 1 tờ lịch như thế này được dùng đến vài năm. Cứ mỗi năm người ta lại bóc lốc lịch cũ ra, dán lốc lịch mới vào, thế là lại thành lịch năm mới. Cũng nhờ đó mà hình ảnh cô bé này được lưu lại trên tường nhà của mỗi gia đình người Hà Nội lâu lâu một chút. Ngày đó, trong cả những bộ phim được phát trên tivi, nếu bối cảnh quay là trong một ngôi nhà ở Hà Nội, người xem cũng sẽ có thể thấy có hình ảnh tấm lịch này trong phim.

Còn 2 tấm lịch nữa đã bị thất lạc, tiếc vô cùng! Một cũng là Hoài Anh ở độ tuổi này, và một là khi lớn hơn một chút. 5 tuổi, 3 lần được lên lịch Thủ đô. Hà Nội đã ưu ái tôi từ tận những ngày bé thơ như thế! Kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô. Nhìn lại một trong những hình ảnh hoài niệm về Hà Nội những năm 80: một bìa lịch cũ, do Công ty phát hành sách Hà Nội xuất bản, thấy khe khẽ niềm tự hào khi mình được gắn với một phần quá khứ của Thủ đô" - BTV Hoài Anh chia sẻ.

Trước hình ảnh "ngố tàu" 4 tuổi, nhiều hình ảnh cũ của BTV Hoài Anh được hé lộ với cộng đồng. Trong ảnh Hoài Anh thuở niên thiếu được nhiều người nhận xét xinh xắn và duyên dáng.

BTV Hoài Anh từng gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh của cô trong bộ phim “Đô la trắng”. Khi đó, Hoài Anh tham gia diễn xuất cùng “tài tử màn ảnh” Lý Hùng.

Bộ phim BTV Hoài Anh đóng còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Quyền Linh.

Đây không phải là bộ phim đầu tiên đánh dấu cú chạm ngõ điện ảnh của BTV Hoài Anh.

Hiện tại, người phụ nữ "thời sự" vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp cùng chất giọng truyền cảm và ngọt ngào.

Đời thường, BTV Hoài Anh trẻ trung và sở hữu phong cách thời trang sành điệu.