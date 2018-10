Bà Dung Bình Dương: Tôi kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy không phải vì tiền

(Dân Việt) Thông tin nhà sản xuất phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con" khởi kiện cặp diễn viên Kiều Minh Tuấn- An Nguy vì tiết lộ tình yêu làm khán giả quay lưng, phim thua lỗ đang gây xôn xao. Tuy nhiên, nhờ việc tuyên bố khởi kiện mà doanh thu phim đã có cải thiện.

Chỉ vài ngày trước khi bộ phim chủ đề gia đình “Chú ơi đừng lấy mẹ con” ra rạp, Kiều Minh Tuấn và An Nguy đã khiến công chúng bất ngờ khi chính thức xác nhận có tình cảm với nhau trong quá trình tham gia bộ phim. An Nguy khóc vì cảm thấy có lỗi, không thể kiềm chế cảm xúc dành cho bạn diễn, còn Kiều Minh Tuấn thẳng thắn chuyện tình cảm với Cát Phượng của anh giờ đây thương nhiều hơn là yêu.

Một tuần trước ngày phim ra mắt, Kiều Minh Tuấn và An Nguy tiết lộ yêu nhau thực lòng trên báo.

Về phía nhà sản xuất Dung Bình Dương, bà cho biết những ồn ào vừa qua đã khiến bộ phim không đạt được doanh thu như kỳ vọng, nguy cơ thiệt hại lên đến khoảng 20 tỷ đồng.

Nhà sản xuất Dung Bình Dương khẳng định đang làm việc với luật sư để khởi kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy vì có nhiều yếu tố vi phạm hợp đồng với nhà sản xuất: “Luật sư của tôi đang nghiên cứu hồ sơ và làm đơn kiện. Luật sư cũng vừa gặp tôi để giải thích những quyền lợi, trách nhiệm của nhà sản xuất, kiện những việc gì, lý do khởi kiện ra sao”.

Nhà sản xuất Dung Bình Dương (giữa) cho biết đang làm thủ tục khởi kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy.

"Tôi kiện Kiều Minh Tuấn và An Nguy không phải vì tiền, mà yêu cầu 2 bạn phải nhận trách nhiệm và có mức độ bồi thường, tất nhiên tôi không dồn 2 bạn vào con đường cùng. Đến giờ này, Kiều Minh Tuấn và An Nguy cũng không có bất cứ động thái nào xin lỗi, chia sẻ những rủi ro tôi gặp phải. Kể cả việc tôi tuyên bố bị lỗ khi đầu tư “Chú ơi đừng lấy mẹ con” đến 20 tỷ đồng nhưng cũng không nhận được một lời nào của các bạn. Đó là điều khiến tôi buồn nhất”, bà Dung Bình Dương chia sẻ.

Bà Dung Bình Dương cũng cho biết, thời điểm trên các phương tiện truyền thông rộ lên thông tin Kiều Minh Tuấn và An Nguy có mối quan hệ thân thiết, chính bà đã sợ Cát Phượng buồn nên có gọi điện an ủi, hỏi thăm. Tuy nhiên, “Cát Phượng trả lời rằng đó là mấy cái trò PR bẩn và khẳng định Phượng và Tuấn vẫn hạnh phúc bình thường. Tất cả chuyện An Nguy về quê Tuấn, rủ em Tuấn đi chơi…, Cát Phượng đều biết hết. Thậm chí thời điểm hiện tại sau khi lùm xùm xảy ra, Phượng vẫn khẳng định quan hệ giữa Phượng và Tuấn hoàn toàn bình thường.

Còn trước khi bộ phim bấm máy và đóng máy, cả An Nguy và Kiều Minh Tuấn đều không có bất cứ biểu hiện nào cho thấy 2 người có tình cảm với nhau. Cho nên khi xảy ra scandal lớn như vậy, tôi rất bất ngờ và khó chịu khi khán giả cho rằng mình PR phim bẩn. Bộ phim này mang thông điệp gia đình, cho yêu thương để nhận yêu thương. Không bao giờ tôi đồng loã việc lấy lùm xùm tình cảm để PR phim.

Cho dù Kiều Minh Tuấn và An Nguy là diễn viên nổi tiếng nhưng tôi sẽ không bao giờ hợp tác với 2 bạn này. Thứ nhất vì 2 bạn gây cho tôi một cú shock quá lớn. Thứ hai là đến bây giờ vẫn không hề xin lỗi tôi. Đây là nỗi đau và còn là sự xúc phạm lớn nhất. Tôi vừa bị mất tiền lại vừa bị chửi nên vô cùng bức xúc. Thậm chí tôi chỉ muốn nhảy sông tự vẫn để chứng minh mình bị oan. Song khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ khởi kiện là cách duy nhất chứng minh tôi trong sạch và khiến mình thoải mái nhất”, nhà sản xuất Dung Bình Dương khẳng định.

Trước đó, khi có thông tin nhà sản xuất phim khởi kiện, người quản lý của An Nguy cho biết đã đọc thông tin về phát biểu của nhà sản xuất Dung Bình Dương.

"Cô ấy mới phát biểu thế, còn khi nào kiện thì chúng tôi mới tính tiếp. Bây giờ phía An Nguy không trả lời bất cứ thông tin gì liên quan đến phim hay anh Kiều Minh Tuấn. Chúng tôi không muốn gây thêm bất cứ ảnh hưởng nào cho phim", người này nói.

Được biết, bà Dung Bình Dương đã rất thất vọng về phát biểu của phía An Nguy và cho biết bà cần một lời xin lỗi từ phía nữ diễn thay vì nói "khi nào kiện thì mới tính tiếp".

Nhà sản xuất Dung Bình Dương (áo đen) cùng đạo diễn Đinh Tuấn Vũ (thứ hai từ trái sang), An Nguy, Will và diễn viên nhí Hữu Khang trong ngày khởi quay phim.

Mới đây nhất, nhà sản xuất Dung Bình Dương cho biết doanh thu phim đang cải thiện sau tuyên bố khởi kiện của bà. Từ chối công bố con số cụ thể, nhà sản xuất chỉ khẳng định doanh thu phim ban đầu không cao, nhưng đang dần khởi sắc sau tuyên bố kiện An Nguy - Kiều Minh Tuấn. Theo lời bà Dung, trong hai ngày thứ bảy (29.9) và chủ nhật (30.9), doanh thu phim có cú lội ngược dòng. Bà nói thêm: "Theo dự kiến, phim sẽ chiếu đến hết 6.10. Tuy nhiên nếu doanh thu tiếp tục khởi sắc như mấy ngày vừa rồi, rất có thể nhà phát hành sẽ kéo dài thời gian phim trụ rạp. Tôi đoán khán giả ủng hộ quyết định khởi kiện của tôi nên ra rạp xem phim”.