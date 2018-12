Bán kết The Face 2018: Thất vọng từ HLV đến top 3 chung cuộc

(Dân Việt) HLV giành chiến thắng phải tự tay loại thí sinh của mình, top 3 chung cuộc mờ nhạt… là điều mà khán giả cảm thấy hụt hẫng sau khi xem tập bán kết The Face Vietnam 2018.

Tối 23.12, tập bán kết The Face Vietnam 2018 đã lên sóng VTV9. Top 6 thí sinh phải cùng nhau thực hiện ba thử thách liên tiếp: Chụp ảnh trên sa mạc, quay TVC quảng bá đất nước Israel và thực hiện Vlog du lịch. Đây là những thử thách quan trọng để tìm ra top 3 bước vào đêm chung kết.

Có vẻ như, tập bán kết này của The Face Vietnam 2018 chưa làm hài lòng khán giả từ huấn luyện viên đến những cái tên bước vào chung kết.

Top 6 thí sinh thực hiện thử thách trên sa mạc.

Đầu tiên phải nói đến việc Võ Hoàng Yến vắng mặt tại thử thách này vì lý do cá nhân. Nếu như các thí sinh ở hai đội còn lại được huấn luyện viên hướng dẫn tận tình thì Tôn Tuấn Kiệt và Quỳnh Anh lại trơ trọi, tự thân vận động. Minh Hằng và Thanh Hằng phải thay phiên nhau hướng dẫn và đưa ra những lời góp ý dành cho cặp thí sinh này.

Chưa kể, trong suốt quá trình thực hiện thử thách, Tôn Tuấn Kiệt liên tục nhận được những lời chì chiết từ host Nam Trung. Điều này khiến khán giả đặt một dấu hỏi trước thái độ làm việc của Võ Hoàng Yến. Liệu, đây có phải là hành động “đem con bỏ chợ” của cô?

Tôn Tuấn Kiệt, Quỳnh Anh tự thực hiện thử thách khi không có Võ Hoàng Yến.

Đến phần đánh giá và loại, siêu mẫu Thanh Hằng cũng bất ngờ biến mất, gửi gắm lại kết quả loại thí sinh cho host Nam Trung. Khán giả lại thêm một lần nữa thất vọng.

Thanh Hằng cũng biến mất khỏi "ghế nóng".

Bạn Trần Lưu Ly đã để lại một bình luận: “Được biết, khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, các huấn luyện viên đều phải ký hợp đồng với nhà sản xuất rồi chứ. Sao lại vì lý do cá nhân mà vắng mặt vậy? Để Kiệt và Quỳnh Anh bơ vơ giữa sa mạc mà thấy tội!”.

Bạn Hoàng My nhận xét: “Võ Hoàng Yến thì vắng nguyên tập, Thanh Hằng thì mất hút luôn trong phần đánh giá và loại. The Face Vietnam biến thành The Chợ Vietnam được rồi, các chị huấn luyện viên muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nhanh như một cơn gió!”.

Kết thúc phần thực hiện thử thách, đội của huấn luyện viên Minh Hằng đã giành được chiến thắng ở phần thử thách quan trọng nhất. Thế nhưng, trong tập này, cô lại không có quyền loại thí sinh của hai đội còn lại và phải tự tay loại thí sinh của đội mình. Điều này khiến cho người xem cảm thấy hụt hẫng, fan hâm mộ của nữ ca sĩ lên tiếng bất bình. Họ đều cho rằng việc giành chiến thắng ở thử thách này chỉ là một hình thức để che mắt khán giả, top 3 chung cuộc đã được quyết định sẵn từ trước.

Top 3 bước vào chung kết.

Cuối cùng, điều khiến những khán giả theo dõi The Face Vietnam 2018 ngay từ những tập đầu tiên cảm thấy bức xúc là những gương mặt trong top 3 quá mờ nhạt: Mạc Trung Kiên, Trâm Anh, Quỳnh Anh.

Nếu như theo dõi chương trình từ những tập đầu tiên, ai cũng có thể nhận thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của Tôn Tuấn Kiệt dù cho anh liên tiếp bị Võ Hoàng Yến đẩy vào phòng loại để bảo vệ Quỳnh Anh. Nam thí sinh này cũng được mọi người để mắt tới khi luôn thể hiện được sự năng động, tạo ra nguồn năng lượng tích cực. Trong khi đó, Quỳnh Anh lại quá an toàn dưới sự che chở của huấn luyện viên.

Trong đội của Minh Hằng, Trâm Anh là được xem là bản sao của Minh Hằng từ nhan sắc đến phong cách thể hiện trong khuôn khổ chương trình. Cũng như Quỳnh Anh, Trâm Anh vẫn quá an toàn, một màu. Trương Thanh Long – một thí sinh lớn tuổi nhất trong chương trình – phải dừng chân tại tập bán kết, nhường cơ hội cho cô em Trâm Anh bước tiếp. Dù không còn trẻ như những thí sinh khác nhưng anh vẫn luôn cố gắng qua từng tập. Minh chứng là những thử thách về diễn xuất, catwalk… anh đều nhận được đánh giá cao. Ngay cả trong tập bán kết, bức ảnh của anh chụp cùng chú lạc đà ở giữa sa mạc cũng khiến giám khảo phải trầm trồ ngợi khen.

Ba thí sinh phải dừng chân ở bán kết.

Cuối cùng là Mạc Trung Kiên của đội Thanh Hằng. Anh đã từng khiến Linh Chi tức giận vì không cố gắng, quá mờ nhạt, để một đồng đội khác phải ra về. Hầu hết khán giả cũng đánh giá Mạc Trung Kiên quá “thiếu muối” tại The Face Vietnam 2018. Thế nhưng, trong tập thi vừa qua, anh lại đánh bại Linh Chi để giành tấm vé bước vào chung kết.

Nói chung, Mạc Trung Kiên, Trâm Anh, Quỳnh Anh đều là ba gương mặt nhạt nhòa tại cuộc thi nhưng vẫn “hiên ngang” đi đến tập cuối cùng của chương trình là kết quả khiến người xem bức xúc.

Nhiều khán giả đã lên tiếng bức xúc, như Bùi Sỹ Hiền viết: “Chắc ba chị huấn luyện viên lại nghĩ về đại cuộc, lựa chọn ra ba cái gương mặt tượng trưng cho ba bát nước ốc để vào chung kết. Tất cả là vì đại cuộc!”. Còn khán giả Bùi Đỗ Duy Nam thì nhắn nhủ: “Mong top 3 sắm đủ muối để lên sân khấu đêm chung kết nha! Chắc chung kết tới đây chương trình sẽ mặn mà lắm!”.