Ban nhạc Việt mùa 2: Bốn sinh viên áo trắng khiến các HLV “điên đảo”

Ban nhạc Việt mùa 2: Bốn sinh viên áo trắng khiến các HLV “điên đảo”

(Dân Việt) Tập đầu tiên của Ban nhạc Việt mùa thứ hai đã chính thức lên sóng vào tối chủ nhật 30.12, hé lộ những chiến binh đầu tiên với những màu sắc phong phú, đa dạng.

Ở mùa thứ hai, chương trình Ban nhạc Việt vẫn giữ nguyên dàn HLV và MC Xuân Bắc. Diva Mỹ Linh còn hóm hỉnh tiết lộ: “Chúng tôi bảo nhau cứ mùa nào một người không được mời thì tất cả anh em nghỉ luôn”. Tập một mở màn bằng MV bài hát “Tiếng trống Mê Linh” của ban nhạc An Nam – quán quân mùa trước.

“Plus” là ban nhạc đầu tiên biểu diễn trước bốn vị HLV cùng các khán giả ở vòng Vượt tường, nhóm đem đến bản phối mới của bài hát quen thuộc Chiếc khăn Piêu. Màn trình diễn đậm chất rock sôi động và máu lửa đã chinh phục được 3/4 HLV, cuối cùng ban nhạc 7 thành viên quyết định chọn về đội của HLV Mỹ Linh.

Ban nhạc 7 thành viên Plus mở đầu vòng Vượt tường.

Bốn ban nhạc Lime, Black Wolf, La La Band và Feely F. High đều hơi thiếu may mắn khi không thể khiến cho ít nhất hai HLV gạt cần, đành dừng lại đầy nuối tiếc trước bức tường vòng một.

Nhóm ba người với cái tên rất cổ điển “Những năm 90” thành công “đánh cắp” trái tim của hai HLV nam Nguyễn Hải Phong và Đức Trí. Đây là nhóm có phong cách mộc mạc nhất tập đầu với chỉ một cây đàn guitar, một chiếc cajon; nhóm đem đến sân khấu bản mash-up bài hát tự sáng tác Sài Gòn làm tôi nhớ em và nhạc phẩm Cho tôi xin em một đứa con trai của nhạc sĩ Trần Tiến. Nhóm chọn về đội HLV Đức Trí.

Ba chàng trai mộc mạc của “Những năm 90”.

Đặc biệt, ban nhạc bốn thành viên “Fish in Duck” đã khép lại tập đầu vòng Vượt tường bằng màn trình diễn ca khúc tự sáng tác Lối thoát vô cùng máu lửa. Được thành lập từ năm 2015 và gồm toàn các sinh viên, Fish in Duck xuất hiện trong màu áo trắng giản dị nhưng sân khấu của họ đã khiến toàn bộ trường quay bùng nổ. HLV Phương Uyên – người nổi tiếng khó tính nhất dàn giám khảo thậm chí đã gạt cần ngay từ những nhịp trống đầu tiên. Phương Uyên khen Fish in Duck có phong cách của ban nhạc rock nổi tiếng Unlimited.

Phần trình bày máu lửa của “Fish in Duck”.

Sau màn tranh giành vừa kịch tính vừa hài hước giữa bốn vị giám khảo, “chú ngựa chiến” đáng gờm này cuối cùng đã chọn về đội HLV Nguyễn Hải Phong. Hết tập đầu, chỉ có Phương Uyên - người thầy của quán quân mùa 1 là chưa thu nạp được ban nhạc nào về đội mình.