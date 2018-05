“Bắt mạch” Sing My Song mùa 2: Đơn điệu, nhàm chán hơn mùa 1

Với những gì đã thể hiện thì Sing My Song mùa 2 được cho là có dấu hiệu “hạ nhiệt” hơn rất nhiều so với mùa 1.

Tập đầu tiên Sing My Song mùa 1 sau khi lên sóng đã tạo nên cơn sốt mạnh mẽ với khán giả bằng ca khúc “Ông bà anh” của thí sinh Lê Thiện Hiếu. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện thì Sing My Song mùa 2 được cho là có dấu hiệu “hạ nhiệt” hơn rất nhiều so với mùa 1.

Đơn điệu, nhàm chán

Sang mùa 2, sau 4 tập đầu, khán giả tỏ ra chán chường vì chưa tìm được ca khúc thật sự ấn tượng đủ sức tạo cơn sốt như mùa 1. Tập 1 có ca khúc “Người yêu tôi không có gì để mặc” của nhóm Lộn Xộn band dù nhận được sự lựa chọn của cả 4 vị huấn luyện viên nhưng đây không được xem là ca khúc mới bởi từng được giới thiệu trước đó vài tháng. Những sáng tác của Juun Đăng Dũng, R Tee, Nguyễn Hương Ly, Quốc Huy trong tập này cũng chưa tạo được sự bùng nổ như kỳ vọng của khán giả dù đây đều là những người từng có kinh nghiệm sáng tác.

Tập 3 xuất hiện ca khúc “Hương à” nói về tình yêu nam nữ. Đây là đề tài không mới nhưng cách đặt tên bài hát tạo điều tò mò cho khán giả. Huấn luyện viên Lê Minh Sơn cho rằng “Hương à” ngang tầm với “Ông bà anh” ở mùa 1 nhưng thực tế, sự yêu thích, sức lan tỏa của ca khúc này vẫn thua xa “Ông bà anh”. Hay như ca khúc “Không thể chạm” của Gin Tuấn Kiệt còn suýt bị loại nếu không được huấn luyện viên Hồ Hoài Anh lựa chọn ở những giây phút cuối cùng.

Tập 4 là tập hội tụ nhiều gương mặt quen thuộc, thậm chí là những người khá nổi tiếng trong lĩnh vực sáng tác của Vpop nhưng những đề tài, cách viết, thậm chí là giai điệu cũng chưa có sự đột phá. Cụ thể như ca khúc “Một người tha thiết quay về” của nhóm O - Plus (hiện đang khá nổi tiếng trong làng nhạc Việt, đồng thời xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình) bị nhận xét có đề tài và giai điệu cũ. Ca khúc “Bạn đến từ đâu” của tác giả Shin Hồng Vịnh – nhóm SGirl cũng không được đánh giá cao.

Có thể nói phần lớn thí sinh bước vào vòng tiếp theo của Sing My Song mùa hai đều là những gương mặt quen thuộc. Sự xuất hiện của những cái tên đã có kinh nghiệm ca hát xét về khía cạnh nào đó thu hút thêm sự chú ý, nhưng ngược lại vẫn có hạn chế khi dễ dẫn đến nhàm chán, thiếu tính bất ngờ. Và quả thực, ở chương trình năm nay, những tiết mục để lại ấn tượng nhất lại không đến từ các thí sinh “cũ”. Juun Đăng Dũng, R Tee, Nguyễn Hương Ly, Quốc Huy… ở tập đầu hay Gin Tuấn Kiệt, Nguyễn Minh Cường trong tập 3 trước khi tham gia cuộc thi đã có kinh nghiệm sáng tác, ca hát. Tuy nhiên, tiết mục của họ chỉ dừng ở mức nghe được chứ chưa xuất sắc hay bùng nổ.

Dấu ấn hiếm hoi

Nếu phải chỉ ra tiết mục ấn tượng nhất, thì có lẽ đó vẫn là “Người yêu tôi không có gì để mặc” của Lộn Xộn band được phát sóng trong tập 1. Bài hát mang chủ đề mới lạ xoay quanh thói quen ăn mặc của phái nữ được 3 thành viên thể hiện bằng phong thái tự tin, sôi động cũng như nhận mưa lời khen từ dàn HLV. Họ cũng chính là quán quân Sing My Song mùa giải năm nay.

Ảnh minh họa Internet

Lộn Xộn là sự kết hợp một cách ngẫu hứng của những gương mặt mới gồm Trần Quỳnh (sáng tác), Phan Thanh Nhàn (hát chính), Nguyễn Việt Hưng (rapper). Trước khi về chung “một nhà”, cả ba cá tính âm nhạc (cùng thế hệ 9X) đều có những dự định riêng và từng làm nhiều công việc khác nhau để theo đuổi đam mê ca hát. Nếu như Trần Quỳnh từng gắn bó với công việc của một thầy giáo dạy piano, Phan Thanh Nhàn đang còn là cô sinh viên miệt mài trên giảng đường thì Nguyễn Việt Hưng từng kinh qua các nghề về truyền thông, tổ chức sự kiện...

Từ một nhóm nhạc được thành lập với mục đích thỏa mãn đam mê ca hát, Lộn Xộn cho biết nhóm gặp không ít khó khăn trong quá trình mang những ca khúc màu sắc mới lạ đến với công chúng. “Thời điểm mới thành lập, khó khăn lớn nhất là sự cố cháy phòng thu riêng. Cũng không hiểu vì sao cả ba lại bình thản và tích cực đón nhận mọi việc, không nản chí. Đặc biệt, chính niềm đam mê âm nhạc đã giúp nhóm vực dậy, làm sản phẩm đầu tiên từ những đổ nát của phòng thu bị cháy” - Việt Hưng chia sẻ.

Lộn Xộn đánh dấu một năm ca hát của mình bằng liveshow Tự dưng diễn ra vào năm ngoái. Không quá rình rang, liveshow vẫn thu hút sự quan tâm và tham dự của hàng trăm bạn trẻ, những người yêu và “nghiện” chất nhạc mới lạ mà nhóm nhạc trẻ này mang đến. Sau thành công của nhiều bài hát, Lộn Xộn ít nhiều khẳng định được tên tuổi của mình trong giới Underground. Nhóm được mời tham gia một vài chương trình của VTV như Cà phê sáng với VTV3, Bữa trưa vui vẻ...

Điểm nhấn chú ý trong sự nghiệp là việc ba thành viên của nhóm quyết định tham gia chương trình Sing My Song. Bước ra một sân khấu lớn để trình diễn những ca khúc mình sáng tác không phải là điều đơn giản đối với nhóm, đặc biệt là với Thanh Nhàn. Việt Hưng tiết lộ Thanh Nhàn là cô gái mắc chứng sợ sân khấu, thậm chí để tránh việc hát sai nhạc, sai tông, cô gái 9X này phải liên tục uống nước.

Kết thúc chặng đường Sing My Song với chiếc cúp quán quân quá thuyết phục và viên mãn, Lộn Xộn band có cơ hội khắc thêm một dấu ấn mới trên bộ trang phục mà nhóm đã dày công chuẩn bị, cũng như mở ra chương tiếp theo trong sự nghiệp âm nhạc thênh thang phía trước.