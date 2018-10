Bị danh ca Phương Dung "tố" hỗn hào, Dương Triệu Vũ: "Không thích tính tình cô nữa thôi"

(Dân Việt) "Đây sẽ là lần cuối cùng tôi lên tiếng về sự việc cùng với cô Phương Dung. Vẫn luôn mê giọng hát của cô chỉ là không còn thích tính tình của cô nữa thôi" - ca sĩ Dương Triệu Vũ khẳng định.

Những ngày qua, dư luận xôn xao vì dòng trạng thái của ca sĩ Dương Triệu Vũ đăng tải trên trang facebook cá nhân đề cập đến danh ca Phương Dung khi cùng làm giám khảo đêm chung kết "Tuyệt đỉnh song ca". Cụ thể, ca sĩ Dương Triệu Vũ viết: "Tiết mục chung kết: Thương quá Việt Nam. Điều thú vị nhất trong tiết mục này chính là giám khảo Phương Dung chưa hề nở một nụ cười xuyên suốt phần trình diễn này hình như cô có thành kiến với chúng tôi, và chê tiết mục này không có "yếu tố khó" để đi thi, còn khi chấm cho đội khác thì mọi thứ giống như là "40 năm rồi chưa bao giờ xem một tiết mục trình diễn đỉnh và đặc biệt như thế". Có lẽ cô hơi thiên vị hoặc nói thẳng ra là không ưa chúng tôi, but its ok".

Ngay sau đó, danh ca Phương Dung bức xúc cho rằng, ca sĩ Dương Triệu Vũ hỗn hào và vu khống bà. Theo Vietnamnet, danh ca Phương Dung cho biết: "Tôi là người lớn trong nghề, không chấp nhặt nếu con cháu không hiểu chuyện. Nhưng rõ ràng chuyện này Dương Triệu Vũ lại hỗn hào và vu khống tôi không thể không lên tiếng".

Trước phát ngôn của bậc "tiền bối" trong nghề, ca sĩ Dương Triệu Vũ lên tiếng nhằm muốn khép lại sự việc ồn ào này. Nam ca sĩ khẳng định: "Tôi dù nhỏ tuổi nhưng cũng không phải là trẻ con - tôi đã quá tuổi trưởng thành và ý thức được mình làm gì và luôn cư xử có chừng mực có thể xem trong mười lăm năm đi hát của tôi có điều gì đó ảnh hưởng đến danh dự tôi không?

Trong chuyện vừa rồi liên quan tới cô Phương Dung tôi lên tiếng về quan điểm của mình có một số người nói tôi hỗn, nhưng tôi cũng không quan tâm - nhưng khi đương sự cũng nói tôi như thế thì bắt buộc tôi phải lên tiếng. Thách thức những quan điểm mình thấy là sai không phải là hỗn. Nếu mọi người bỏ qua cái vấn đề hỗn hay không và đọc những lời tôi nói trong status và xem lại cái video xem có chính xác hay không thì sẽ thấy tôi không hề hỗn và những lời tôi nói hoàn toàn chính xác".

Thay cho lời kết, ca sĩ Dương Triệu Vũ thẳng thắn bày tỏ việc anh không thích khi người lớn cứ lấy ra tuổi tác của mình để áp đặt cái đúng sai với tuổi trẻ. "Tuổi tác không phải là lý lẽ nó chỉ được kinh nghiệm sống và kinh nghiệm sống đó đáng lẽ phải giúp mình có thêm lý lẽ. Nhưng không nhất thiết. Dưới đây là một tấm hình của một status của mình - tôi bắt buộc phải post khi thấy mọi người bắt đầu có những lời lẽ dung tục đến với một nghệ sỹ như cô. Tôi rất tự hào về sự chuẩn mực và luôn an tâm về lý lẽ của mình. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi lên tiếng về sự việc cùng với cô Phương Dung. Vẫn luôn mê giọng hát của cô chỉ là không còn thích tính tình của cô nữa thôi" - Nam ca sĩ chia sẻ.



Hình ảnh Dương Triệu Vũ chụp màn hình lời khuyên của anh cho một số cư dân mạng bình luận không hay về danh ca Phương Dung.

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng lên tiếng bênh vực đàn em thân thiết. Mr.Đàm khẳng định, status của Dương Triệu Vũ không có một từ nào để gọi là hỗn hào với danh ca Phương Dung. "Những danh từ để viết trong status: "giám khảo Phương Dung, cô...thì sai ở đâu và hỗn chỗ nào? Con nít có 5, 7 đường con nít. Tôi tin là Dương Triệu Vũ nhà tôi đủ khôn và đủ thông minh để chọn từ và câu cú để viết. Không lẽ người lớn nói cái gì cũng phải im lặng mà nghe? Và khi tụi con trình bày suy nghĩ thì bị cho là hỗn!

Với kinh nghiệm từng trải như cô thì cô đã cố tình áp đặt điều đó lên cho Dương Triệu Vũ để lái dư luận theo chiều hướng suy nghĩ phong kiến bao lâu nay: Hễ cứ nhỏ hơn mà bật lại thì bị ghép tội là hỗn cho dù có nói đúng và sự thật bên trong mọi người chưa hề biết được thực hư thế nào! Nói cách khác là cô đang đẩy thằng nhỏ tới gần với sóng gió của dư luận và mặc kệ dư luận xử nó ra sao thì xử! Còn cô luôn an toàn trong vai người bị hại!?" - Đàm Vĩnh Hưng nhấn mạnh.