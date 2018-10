Biên kịch Kim Ngân tiết lộ chuyện đời của các nguyên mẫu trong “Quỳnh búp bê”

Biên kịch Kim Ngân đã khá xúc động khi kể lại chuyện đời của các nguyên mẫu thật trong phim “Quỳnh búp bê”.

“Quỳnh búp bê” là bộ phim đang thu hút sự chú ý rất lớn của khán giả truyền hình. Bộ phim được xây dựng từ chất liệu của một câu chuyện có thật và được nhà biên kịch Kim Ngân - người dẫn quen thuộc của “Người xây tổ ấm” chắp bút.

Chia sẻ về lý do đưa câu chuyện của nhân vật “Quỳnh búp bê” lên phim, biên kịch Kim Ngân tâm sự: “Tôi đưa Quỳnh búp bê lên phim bởi đây là một câu chuyện có thật, nó cực kỳ éo le, hấp dẫn mà tôi cho rằng khán giả nào cũng muốn nghe, cũng muốn xem câu chuyện ấy ở trên sóng truyền hình”.

Biên kịch Kim Ngân.

Biên kịch Kim Ngân chia sẻ, tất cả những nhân vật như Quỳnh “búp bê”, My “sói”, Lan, Cảnh… đều là những nhân vật có thật trong câu chuyện mà chị được nghe cách đây hơn 10 năm.

“Đây là câu chuyện có thật mà tôi được nghe cách đây hơn 10 năm trước, từ ngày còn giữ vai trò chính của chuyên mục “Người xây tổ ấm”. Trong một lần đến Trung tâm Giáo dục - Lao động số 2 (Trại phục hồi nhân phẩm số 2) để phỏng vấn các cô gái từng là “gái làng chơi” đang cải tạo lao động tại đây, tôi đặc biệt chú ý đến một em gái rất trẻ, gương mặt bầu bĩnh… Em ấy nhất định không hé môi nói một lời nào, trong khi tất cả các phụ nữ khác dù e dè hay dạn dĩ, đều trả lời phỏng vấn tôi. Gần hết buổi sáng, sau khi đã phỏng vấn được kha khá các nhân vật, tôi định ra về.

Trước khi rời đi, tôi lại gần em gái ấy hỏi: “Con có muốn nhắn gì cho bố mẹ ở nhà không? Cô sẽ đến tận nơi chuyển lời cho”. Thật bất ngờ, cô bé ấy mặt đanh lại, nói nhỏ nhưng đầy căm hận: “Cháu không có gì để nói với họ”. Tôi nhận ra đây sẽ là câu chuyện đặc biệt nên đã dời lịch quay để kiên nhẫn thuyết phục cô bé trả lời phỏng vấn mà đúng ra là kể cho tôi nghe câu chuyện đời mình. Sau gần 1 giờ thuyết phục, em đã đồng ý kể cho tôi nghe về số phận không thể bất hạnh hơn của mình”, biên kịch Kim Ngân kể.

Theo nữ biên kịch, Quỳnh được đưa vào Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội số 2 trong một đợt truy quét. Quỳnh sinh ra trong một gia đình có 2 anh em. Gia đình cô đang sống yên ấm, bố mẹ rất hạnh phúc, kinh tế khá ổn định nhờ bố cô chăm chỉ làm lụng và mẹ cô tiết kiệm chi tiêu thì tai họa ập xuống. Bố Quỳnh không may bị tai nạn giao thông qua đời mà không kịp nói gì với vợ con. Mẹ cô hụt hẫng về tình cảm, mất đi chỗ dựa vững chắc. Bà vốn là người được chăm sóc, quan tâm, chiều chuộng… nên khi bố Quỳnh mất đi, mẹ cô nhanh chóng tìm nơi bấu víu.

Một người đàn ông bẻm mép đã chiếm được cảm tình của mẹ Quỳnh khi tỏ ra ga-lăng, giúp đỡ mẹ cô và thường an ủi bà khi bà buồn. Họ đăng ký kết hôn sau khi bố cô qua đời được 3 năm và bố dượng chuyển đến sống với ba mẹ con cô. Anh trai Quỳnh sau đó đỗ đại học, đi học xa, ở nhà chỉ còn Quỳnh, mẹ và bố dượng.

Ngoài đời, Quỳnh là một cô gái có số phận vô cùng đáng thương.

“Bố dượng Quỳnh đã tìm mọi cách lạm dụng tình dục con riêng của vợ nhiều lần. Quỳnh đã có lần nói với mẹ nhưng lão ta rất biết cách làm cho mẹ Quỳnh tin cô nói dối do ghét lão. Mẹ Quỳnh lúc này chìm ngập trong hạnh phúc với chồng mới nên nghe lời hắn ta răm rắp. Quỳnh lại xinh đẹp nên rất nhiều bạn trai học cùng trường săn đón. Bố dượng vin vào đó nói với mẹ Quỳnh là con bé có tính trai gái, mẹ Quỳnh càng tin lão ta.

Mấy lần, Quỳnh nổi loạn bỏ nhà đến nhà bạn ngủ do bị bố dượng xâm hại nên mẹ cô càng tin cô bé có tính lẳng lơ. Cho đến một ngày, Quỳnh không chịu đựng được lão bố dượng thú tính, cô vớ con dao rạch ngang mặt lão và vùng chạy ra ngoài trời tối. Từ đó, Quỳnh sa chân vào ổ buôn người.

Về gia đình Quỳnh, anh trai bỏ học đi tìm em khắp nơi. Bố dượng Quỳnh sau này lừa mẹ cô, bán đi căn nhà bố mẹ cô dành dụm rồi bỏ mẹ cô theo nhân tình mới. Mẹ cô lúc này mới biết rõ sự thật về con người lão. Bà sốc tới hóa điên và mất khi chưa gặp lại được Quỳnh.

Khi thuyết phục được Quỳnh kể câu chuyện của đời cô, tôi có ý định viết một cuốn tiểu thuyết dài tên “Quỳnh búp bê”. Quỳnh là tên thật của cô, “búp bê” là do tôi đặt cho cô vì khuôn mặt bầu bĩnh - trẻ thơ của Quỳnh. Sau đó, cơ duyên đưa tôi đến với Trung tâm Sản xuất phim truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam, tôi đã bàn với đạo diễn Đỗ Thanh Hải đưa câu chuyện này lên phim và nhận được sự đồng tình của nam đạo diễn này”, biên kịch Kim Ngân xúc động chia sẻ.

Theo nữ biên kịch, cảm xúc của chị khi viết kịch bản phim này là rất thương nhân vật Quỳnh bởi cô như cô con gái nhỏ của chị đang đi du học nước ngoài.

“Quỳnh như con chim non chấp chới giữa trời giông bão. Cô từ một đứa trẻ vị thành niên buộc phải rời nhà, nơi đã không còn là tổ ấm. Cô bị quăng quật, bầm dập… tận đáy sâu xã hội. Cô đã buộc phải biến chất để có thể tồn tại trong cái thế giới khủng khiếp mà khi còn bố, cô không bao giờ nghĩ mình có thể sa chân vào.

Cảnh và My "sói" đều là những nhân vật có thật được xây dựng dựa trên lời kể của Quỳnh.

Chính Quỳnh là người giúp tôi có cái nhìn đa chiều hơn với gái mại dâm vì trước đó tôi từng nghĩ ai làm gái mại dâm cũng đáng ghét, đáng khinh… Họ là những kẻ hám tiền, lười biếng và chuyên phá hoại hạnh phúc nhà người khác. Tôi nhìn gái mại dâm với sự khinh ghét không cần biết lý do. Tôi đã nghĩ, họ làm gái bởi họ muốn thế.

Câu chuyện của Quỳnh khiến tôi chú ý nhiều hơn tới xuất phát điểm của gái mại dâm. Chẳng hạn, hoàn cảnh của Quỳnh, lỗi không thuộc về cô ấy mà là lỗi ở gia đình và xã hội. Khi chúng ta nhìn thẳng vào sự thật ấy, có nghĩa là chúng ta công bằng hơn với họ. Tôi muốn câu chuyện này được lên phim.

Cảm xúc của tôi là đồng cảm với một thân phận khốn khổ còn quá non nớt giữa bão tố cuộc đời. Tôi muốn gióng hồi chuông cảnh tỉnh tới các bà mẹ, ông bố, tới các cơ quan, ban ngành, chức năng rằng tệ nạn mại dâm ngấm ngầm hoạt động mọi nơi, mọi lúc, âm ỉ như “lò than” chưa bao giờ tắt và sức công phá của nó thì không thể làm ngơ.

Tệ nạn mại dâm đã hủy hoại tương lai của nhiều cô gái như Quỳnh. Những cô gái trẻ đáng ra phải có được một quãng đời thanh xuân hạnh phúc và tươi đẹp. Tệ nạn mại dâm đẻ ra những tên Cấn, Phong… sẵn sàng giết người vì tiền, sống trên thân xác người khác, kiếm những đồng tiền bẩn nhuốm máu và nước mắt. Những chi tiết có trong vai Quỳnh hoàn toàn có thật. Đạo diễn chỉ có bớt đi cho đỡ ghê rợn chứ hầu như không thêm gì”.

Biên kịch Kim Ngân cũng cho biết thêm rằng, những nhân vật: Cảnh, Cấn, Lan, My sói đều là những nhân vật có thật trong lời kể của Quỳnh. Khi sa chân vào “ổ” Thiên Thai, Quỳnh được Lan yêu quý và giúp đỡ, trong khi My lại chuyên tìm cách hãm hại cô vì thấy cô xinh đẹp, trẻ trung… sẽ là mối họa cho My.

My cũng chính là hình mẫu khiến Quỳnh vươn đến bởi suy nghĩ rất đơn giản: “Phải như My mới kiếm được nhiều tiền, mong trả hết nợ cho Cấn để thoát thân”.

Phong - con trai ông chủ Cấn ngoài đời từng nghiện hút và qua đời vì bệnh xã hội.

“Trong câu chuyện của Quỳnh, Lan không phải là kẻ được giao để huấn luyện Quỳnh. Cô chỉ đơn thuần là bà chị thương Quỳnh mà giúp đỡ. Cảnh là nhân vật có thật, xuất phát điểm là một thanh niên hiền lành, tử tế… nhưng hoàn cảnh đưa đẩy mà hóa thành tên ma cô máu lạnh, hận đời, hận đàn bà. Tuy nhiên, trong sâu thẳm của tâm hồn, Cảnh vẫn tràn đầy tình thương với Quỳnh và muốn ra tay nghĩa hiệp cứu cô.

Cấn là ông chủ chứa của Quỳnh. Theo như lời cô ấy kể thì Cấn bé nhỏ, nham hiểm, khéo miệng, lo lót đâu vào đấy. Đối với ông ta, tiền có sức mạnh sai khiến vạn năng. Chuyện nhà Cấn ngoài đời, vợ đi chùa do thấy chồng làm quá nhiều chuyện bất nhân. Con Cấn là Phong cũng là nguyên mẫu mà Quỳnh biết ngoài đời.

Nhìn chung, với những nhân vật có thật từ nguyên mẫu, Quỳnh búp bê gần như là sự thật. Dưới bàn tay đạo diễn Mai Hồng Phong, các nhân vật được lột tả sinh động, bản chất được khắc họa rõ nét, đó là một thành công lớn”, biên kịch Kim Ngân cho biết thêm.