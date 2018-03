Bộ VHTTDL yêu cầu dỡ bỏ công trình trái phép trong di sản Tràng An

(Dân Việt) Ông Phạm Xuân Phúc- Phó Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL cho biết đã lập biên bản vi phạm với công trình xây dựng tại đường lên núi Cái Hạ, Tràng An – Ninh Bình, đồng thời yêu cầu tháo dỡ, dừng mọi hoạt động, trả lại nguyên trạng cho di sản.

Sáng ngày 6.3, Thanh tra Bộ VHTTDL đã trao đổi với báo chí về sự việc vi phạm nghiêm trọng tại vùng lõi di sản thế giới Tràng An của ông Nguyễn Văn Son - Giám đốc công ty CP Du lịch Tràng An

Ông Phạm Xuân Phúc cho biết, khi được cơ quan báo chí cung cấp thông tin, với chức năng quản lý nhà nước, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, ngày 5.3, đoàn công tác Bộ gồm Thanh tra và Cục di sản đã về Ninh Bình để kiểm tra trực tiếp.

Ông Phạm Xuân Phúc- Chánh thanh tra Bộ VHTTDL trao đổi với báo chí ngày 6.3

“Chúng tôi làm việc Sở VHTT, Sở Du lịch Ninh Bình, UBND huyện Hoa Lư và kiểm tra trực tiếp điểm vi phạm. Qua kiểm tra rõ ràng đây là công trình không có hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cho phép xây dưng. Ông Son tự ý xây dựng công trình, thời gian hơn 6 tháng và đến nay hoàn thành. Và tính tới thời điểm đoàn thanh xuống kiểm tra thì công ty này đón một lượng khách rất đông. Vì vậy, căn cứ Luật Di sản, văn bản của Sở Du lịch cung cấp. Chúng tôi có thể khẳng định công trình đường đi lên núi Cái Hạ là công trình trái phép, vi phạm điều 13 Luật Di sản văn hóa. Căn cứ quy định pháp luật, chúng tôi yêu cầu Sở Du lịch Ninh Bình là cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh, giao BQL di tích danh thắng Tràng An khẩn trương báo cáo UBND tỉnh, gửi các địa phương có di tích nằm trên tháo dỡ công trình trái phép và trả lại nguyên trạng cho di tích. Vì đây là vùng lõi của di sản nên cần được quản lý nghiêm ngặt theo luật di sản, theo cam kết UNESCO”, ông Phạm Xuân Phúc nói.

Con đường mà Công ty CP Du lịch Tràng Anh đã xây trong vùng lõi di sản.

Cũng theo ông Phạm Xuân Phúc, ngoài sai phạm nghiêm trọng đã nêu thì công ty CP Du lịch Tràng An còn vi phạm một loạt điều khác như: Sử dụng hướng dẫn viên không có thẻ hướng dẫn viên, đón khách và sử dụng phương tiện xuồng đò nhưng đội ngũ lái đò chưa được tập huấn và đào tạo; Công ty này tự ý phát hành vé, thu của khách 45 nghìn/người, chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền về phí lệ phí cho phép; Tự ý phát hành, nhân bản đĩa DVD tuyên truyền quảng cáo về hoạt động du lịch. Nội dung đĩa chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép, đĩa không dán tem phát hành; Tự đăng bảng biển có nội dung giới thiệu lịch sử, chưa có cơ quan thẩm quyền thẩm định nội dung cho phép, tự ý gọi khu vực này là Tràng An cổ...

Trước đó, theo kết quả kiểm tra của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, khoảng tháng 8.2017, ông Nguyễn Văn Son - Giám đốc công ty CP Du lịch Tràng An đã tự ý đầu tư mở điểm du lịch và đặt tên là “Tràng An Cổ” tại thôn Trường An (xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình). Sau đó, ông Son tự ý cho khoan núi Cái Hạ dựng cột bê tông, xây bậc thang lên xuống đỉnh núi với khoảng 2.000 bậc, chiều dài khoảng 1km khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Ngay từ ngày đầu phát hiện việc xây dựng, BQL di tích danh thắng Tràng An trực thuộc Sở du lịch Ninh Bình, đã kiểm tra và lập biên bản báo cáo Sở VHTT, Sở có văn bản gửi UBND huyện Hoa Lư đề nghị UBND huyện chỉ đạo, yêu cầu dừng thi công công trình, thu dọn nguyên vật liệu tập kết để trả lại nguyên trạng di tích. UBND huyện Hoa Lư chỉ đạo UBND xã Trường Yên suốt từ tháng 8-12.2017 có 5 văn bản thông báo gửi đến công ty Du lịch Tràng Anh với nội dung công trình trái phép, yêu cầu dừng thi công, thu dọn nguyên vật liệu, trả lại nguyên trạng nhưng công ty vẫn tiến hành xây dựng cho đến cuối năm 2017 thì hoàn thiện công trình.

Được biết ngày 6.3, UBND tỉnh Ninh Bình đã họp với các Sở, ngành địa phương để rà soát và đề xuất phương án khắc phục.