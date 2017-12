Ca sĩ nhóm MTV khoe "xế sang" vợ tặng Noel và sự thật "đắng"

(Dân Việt) Chiếc siêu xe BMW i8 nam ca sĩ Anh Tuấn được vợ tặng nhân dịp Noel và sự thật "đắng" phía sau đó.

Mới đây, trên facebook cá nhân của mình, cựu thành viên của ban nhạc MTV, ca sĩ Anh Tuấn đã có chia sẻ về món quà vợ anh tặng nhân dịp Noel khiến cho nhiều người phải "sững sờ". Theo đó, hình ảnh vợ anh đứng cạnh chiếc siêu xe cực kỳ đắt giá.

Hình ảnh vợ cựu thành viên MTV Anh Tuấn bên cạnh chiếc siêu xe.

Ngay lập tức Anh Tuấn nhận được nhiều lời chúc mừng của bạn bè, thậm chí không ít người còn ghen tỵ với nam ca sĩ này. Tuy vậy, không để cho nhiều người đợi lâu, ở chia sẻ sau đó của mình, Anh Tuấn đã "tiết lộ" sự thật "đắng" thực ra chiếc xe ở trên chỉ là mô hình. Một góc chụp khéo léo đã khiến cho nó trông như thật. Đây chỉ là một trò đùa nhân dịp Noel tới bạn bè cũng như các fan hâm mộ của Anh Tuấn.

Anh Tuấn đăng tải sự thật "đắng" khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Hóa ra đây chỉ là một món quà dành cho con trai của nam ca sĩ.

Với ngoại hình nam tính trong nhóm MTV, Anh Tuấn được khán giả nhớ tới với bộ râu quai nón nhưng gương mặt toát lên vẻ hiền lành, chân thật. Vào năm 2008, sau khi rời nhóm được 1 năm, Anh Tuấn phát hành album solo đầu tiên mang tên mình gồm những bài hát do chính anh sáng tác, album thứ 2 Yêu mãi mang phong cách sôi động trẻ trung, tuy nhiên cả 2 nhạc phẩm không thành công như mong đợi. So với 3 thành viên còn lại, sự nghiệp solo của Anh Tuấn được coi “chìm” nhất trong nhóm.

Hiện tại Anh Tuấn đã có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh vợ và hai con.

Cũng trong khoảng thời gian sau khi MTV tách nhóm, Anh Tuấn kết hôn với bạn gái Kiều Trinh sinh năm 1987, du học ở Pháp, làm việc ngành make up. 2 năm sau, vợ Anh Tuấn hạ sinh cho anh một cô công chúa và đặt tên là Nguyễn Trần Hạ My. Cô bé Hạ My từng xuất hiện trong MV Nếu chỉ sống một ngày của MTV vào năm 2012. Tháng 9.2013, Anh Tuấn lên chức bố lần 2 khi có thêm một cậu bé. Mặc dù sự nghiệp không được như các thành viên khác khi solo, nhưng trong cuộc sống cá nhân, Anh Tuấn khá mãn nguyện, anh được khen ngợi là ông bố có tài chăm con.