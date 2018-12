Ca sĩ Vũ Thắng Lợi bật khóc khi ba mẹ không thể đến xem liveshow

(Dân Việt) Ca sĩ Vũ Thắng Lợi đã không thể kìm được nước mắt khi chia sẻ với khán giả, ba mẹ anh đã không thể đến xem liveshow 10 năm ca hát của con trai vì tuổi đã cao, đi lại khó khăn.

Tối 21.12, đêm liveshow “Khát vọng – Vũ Thắng Lợi” kỷ niệm 10 năm đi hát của Vũ Thắng Lợi với sự tham gia của các khách mời Trọng Tấn, Lan Anh, Uyên Linh và MC Lê Anh đã diễn ra tại Hà Nội.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi không kìm được xúc động, bật khóc khi tiết lộ lý do ba mẹ anh không thể có mặt nghe anh hát.

Vũ Thắng Lợi là ca sĩ dòng nhạc đỏ, là chiến sĩ trong quân đội và liveshow lại được tổ chức dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, thế nhưng đêm nhạc không chỉ có những ca khúc nhạc đỏ, mà còn có những ca khúc trữ tình, tiền chiến bên cạnh dòng nhạc nhẹ được đan xen khiến cho đêm nhạc mang nhiều màu sắc, cảm xúc hơn tới khán giả.

Nếu như trước đây khán giả đã từng nghe Vũ Thắng Lợi hát “Bài ca Hà Nội”, “Những ánh sao đêm”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Một đời người một rừng cây”, “Một thời hoa đỏ”… với sự hào hùng, mạnh mẽ thì đến với đêm nhạc “Khát vọng”, khán giả lại cảm nhận sự tươi mới, khác lạ trong các ca khúc qua bàn tay “phù thuỷ” của nhạc sĩ Hồng Kiên và Đức Trí.

Không chỉ là sự hào hùng, mạnh mẽ hay bản theo tiết tấu đều đều, mà các ca khúc đã được nhạc sĩ Hồng Kiên, Đức Trí khắc hoạ rõ nét từng cung bậc của cảm xúc với sự da diết, khát vọng của con người.

Ca khúc “Những ánh sao đêm” đã từng tạo nên tên tuổi của nhiều ca sĩ, đã được nhạc sĩ Hồng Kiên thực hiện bản phối mới, mang đến cho khán giả một sự cảm nhận êm dịu, da diết nhưng không mất đi sự mạnh mẽ. Đặc biệt, Vũ Thắng Lợi còn khoe được chất giọng của mình ở những nốt cao khiến khán giả thích thú vỗ tay không ngừng.

Hay ca khúc “Mùa xuân bên cửa sổ” không chỉ cho thấy tình yêu đẹp của cặp đôi trai gái như trong bản phối cũ mà khán giả còn cảm nhận được sự ngọt ngào, lãng mạn đan xen sự dữ dội, cháy bỏng của tình yêu ở bản phối mới.

Lần đầu tiên sau 10 năm ca hát, Vũ Thắng Lợi được đứng trên sân khấu của riêng mình, được làm chủ hoàn toàn đêm nhạc của mình, được thoả thích đắm say trong những ca khúc do mình chọn, mình biên tập. Thế nhưng đây cũng là một áp lực đối với Vũ Thắng Lợi, nên anh không tránh khỏi sự hồi hộp, căng thẳng. Phần đầu của đêm nhạc dường như Vũ Thắng Lợi chưa hoàn toàn nhập cuộc do còn căng thẳng, anh vẫn có gì đó hơi e dè, giữ mình. Chỉ đến phần hai anh mới hoàn toàn bước vào phần chơi do mình đề ra.

Nhạc sĩ Đức Trí

Ở ca khúc “Đi qua vùng cỏ non”, Vũ Thắng Lợi hoàn toàn chinh phục khán giả bằng chất giọng mượt mà, ngọt ngào theo cách tự nhiên mà anh không phải gồng mình, căng giọng lên. Cách cảm nhận, lối hát riêng của Vũ Thắng Lợi cộng với bản phối mới đã khiến bài hát được thổi luồng gió mới, sâu lắng, đắm say lòng người hơn.

Ca khúc “Mẹ tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến, là ca khúc chốt của chương trình được Vũ Thắng Lợi thể hiện thăng hoa nhất trong đêm nhạc. Anh dường như đắm mình trong ca khúc, phiêu theo từng nốt nhạc, ca từ, như lời tâm sự của anh dành cho mẹ mình. Cả khán phòng chìm đắm trong không gian âm nhạc của riêng mình. Mỗi khán giả như tự hát với chính mình: “Mẹ ơi con đã già rồi, còn ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con/Mẹ ơi con đã già rồi, con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa/Ngày xưa cha ngồi uống rượu mẹ ngồi đan áo/Ngoài kia mùa đông cây bàng lá đổ…”

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Lan Anh

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Uyên Linh

“Khát vọng” cũng là đêm nhạc lần đầu tiên Vũ Thắng Lợi thể hiện mình qua những dòng nhạc khác mà không phải dòng nhạc đỏ sở trường. Anh kết hợp với ca sĩ đàn chị Lan Anh qua ca khúc “Tình nghệ sĩ” hay cùng hát ca khúc dòng nhạc nhẹ “Bình yên” với Uyên Linh.

Có thể nói, sau Trọng Tấn, đến Vũ Thắng Lợi là ca sĩ thứ hai thử nghiệm mình ở dòng nhạc nhẹ. Và không nói quá, Vũ Thắng Lợi đã để lại ấn tượng tốt cho khán giả khi thể hiện rất đỗi nồng nàn với Uyên Linh. Những tràng pháo tay không dứt khi anh trình bày ca khúc “Bình yên” đã minh chứng anh hoàn toàn có thể mở rộng thêm cho mình các ca khúc ở dòng nhạc nhẹ, cũng như mở rộng thêm khán giả trẻ.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Trọng Tấn

Kết thúc đêm nhạc “Khát vọng”, Vũ Thắng Lợi đã không khỏi xúc động nói lời cảm ơn tới khán giả, tới những người anh, người bạn, êkíp tổ chức của Công ty Mỹ Thanh. Và đặc biệt anh không thể kìm được nước mắt khi nói lời cảm ơn tới đấng sinh thành và tiết lộ điều anh cảm thấy tiếc nhất đêm nay là ba mẹ đã không thể đến nghe anh hát, bởi ba anh năm nay đã 91 tuổi, đi lại khó khăn.

Theo Vũ Thắng Lợi, những ngày gian khổ, tuổi thơ nghèo khó đã qua rồi. Nhưng để có được như ngày hôm nay, ba mẹ đã vất vả nuôi anh khôn lớn và trưởng thành. Giờ đây anh đã phần nào báo hiếu, đưa bố mẹ anh ra sống cùng anh. Nhưng chỉ tiếc, đêm nhạc “Khát vọng” này, ba ẹm anh đã không thể đến nghe và chứng kiến đứa con đã khôn lớn và trưởng thành.