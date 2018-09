"Cô Ba Sài Gòn" đại diện Việt Nam dự Oscar 2019, Ngô Thanh Vân nói gì?

(Dân Việt) "Cả Song Lang và Cô Ba Sài Gòn đều là những “ứng viên nặng ký” tại LHP Quốc tế Hà Nội. Không những thế, LHP Oscar lần thứ 91 sẽ là cơ hội toả sáng cho Cô Ba Sài Gòn" - Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Trên trang facebook cá nhân, Ngô Thanh Vân bất ngờ chia sẻ tin vui với cộng đồng mạng và khán giả yêu thích bộ phim "Cô Ba Sài Gòn". "Vào cuối tháng 10 năm nay, Song Lang sẽ là tác phẩm điện ảnh được đề cử hạng mục “Asian Future” tại LHP lớn nhất Châu Á – Tokyo International Film Fesstival. Song song đó, cả Song Lang và Cô Ba Sài Gòn đều là những “ứng viên nặng ký” tại LHP Quốc tế Hà Nội. Không những thế, LHP Oscar lần thứ 91 sẽ là cơ hội toả sáng cho Cô Ba Sài Gòn" - Ngô Thanh Vân viết.

Lời chia sẻ của nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất Ngô Thanh Vân ngay sau khi đăng tải nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía cộng đồng mạng và người hâm mộ.

Phía Cục Điện ảnh xác nhận, "Cô Ba Sài Gòn" sẽ là tác phẩm đại diện cho điện ảnh Việt Nam dự tranh hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Oscar 2019. Cụ thể, trong cuộc bỏ phiếu bình chọn tác phẩm điện ảnh Việt Nam tham dự giải Oscar 2019 được tiến hành vào trưa nay (26.9) tại Hà Nội, phim "Cô Ba Sài Gòn" của Ngô Thanh Vân đã được Hội đồng tuyển chọn phim Việt Nam bỏ phiếu cao nhất.

Bộ phim "Cô Ba Sài Gòn" (tựa tiếng Anh: The Tailor) về đề tài thời trang mang yếu tố xuyên không kỳ ảo do Trần Bửu Lộc và Kay Nguyễn làm đạo diễn, Ngô Thanh Vân và Thủy Nguyễn đóng vai trò sản xuất, dựa theo phần kịch bản của A Type Machine. Phim có sự tham gia của các diễn viên như: Ninh Dương Lan Ngọc, NSND Hồng Vân, Diễm My, Ngô Thanh Vân, Diễm My 9X, S.T 365...

Chủ đề chính của phim "Cô Ba Sài Gòn" là tôn vinh tà áo dài, trang phục truyền thống của Việt Nam.

Phim có buổi công chiếu đầu tiên trên toàn thế giới vào ngày 14.10.2017 tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 22 ở Hàn Quốc trước khi ra mắt công chúng Việt Nam vào ngày 10.11 cùng năm. Sau gần một tháng công chiếu, phim thu về hơn 60 tỷ đồng.

Được biết, mỗi năm Cục Điện Ảnh Việt Nam đều lựa chọn những tác phẩm nổi bật trong năm để tham gia tranh cử. Tuy nhiên, kể từ tác phẩm "Mùa đu đủ xanh" của đạo diễn Trần Anh Hùng trở thành phim Việt đầu tiên nhận đề cử tại LHP danh giá Oscar lần thứ 66 thì khán giả Việt vẫn chưa có được một tin vui nào trọn vẹn. Phim "Cô Ba Sài Gòn" trở thành đại diện Việt Nam dự Oscar 2019 được Ngô Thanh Vân và đông đảo khán giả kỳ vọng sẽ tạo được dấu ấn cho phim Việt với cộng đồng quốc tế.