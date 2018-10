Danh ca Phương Dung nói Dương Triệu Vũ hỗn hào: Đàm Vĩnh Hưng "tố" ngược?

(Dân Việt) "Cô là tiền bối của tụi con và là giám khảo - và tụi con cũng am hiểu luật chơi. Nhưng tụi con cũng được quyền bày tỏ suy nghĩ và những cảm xúc của mình chứ cô. Cô dùng chữ hỗn hào ở đây là không trúng!" - Đàm Vĩnh Hưng khẳng định.

Trên trang facebook cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khá dài đề cập đến ồn ào danh ca Phương Dung cho rằng Dương Triệu Vũ hỗn hào. Cụ thể, Đàm Vĩnh Hưng viết: "Cô ơi! Cô à! Và nhất là dư luận hỡi! Hãy cho phép mình công tâm đúng nghĩa.

Cô là tiền bối của tụi con và là giám khảo - và tụi con cũng am hiểu luật chơi. Nhưng tụi con cũng được quyền bày tỏ suy nghĩ và những cảm xúc của mình chứ cô! Cô dùng chữ hỗn hào ở đây là không trúng! Con khẳng định một cách chắc chắn là không trúng! Status của Dương Triệu Vũ không có một từ nào để gọi là hỗn hào.

Những danh từ để viết trong status: "giám khảo Phương Dung, cô...thì sai ở đâu và hỗn chỗ nào? Con nít có 5, 7 đường con nít. Tôi tin là Dương Triệu Vũ nhà tôi đủ khôn và đủ thông minh để chọn từ và câu cú để viết.

Không lẽ người lớn nói cái gì cũng phải im lặng mà nghe? Và khi tụi con trình bày suy nghĩ thì bị cho là hỗn!

Với kinh nghiệm từng trải như cô thì cô đã cố tình áp đặt điều đó lên cho Dương Triệu Vũ để lái dư luận theo chiều hướng suy nghĩ phong kiến bao lâu nay: Hễ cứ nhỏ hơn mà bật lại thì bị ghép tội là hỗn cho dù có nói đúng và sự thật bên trong mọi người chưa hề biết được thực hư thế nào! Nói cách khác là cô đang đẩy thằng nhỏ tới gần với sóng gió của dư luận và mặc kệ dư luận xử nó ra sao thì xử! Còn cô luôn an toàn trong vai người bị hại!?

Thực tế là cô mãi mãi không bao giờ biết tụi con đã xoá hết những bình luận tức giận về cô mà vẫn không sợ mất lòng fans. Ghét hay không thì chưa biết nhưng đã 2 lần cô nói chuyện với một nam danh ca khác và cả với Dương Triệu Vũ khi nói về con. Cô đều dùng đúng một tên gọi "Thằng Đàm Vĩnh Biệt"...

Chắc chắn cô sẽ bào chữa là cô nói chơi hay chọc vui. Cô ơi! Cái đó không phải để giỡn chơi hay nói vui được! Vị trí cô rất cao! Những lời đó không phù hợp với một người "đáng tuổi mẹ" của con như cô! Những lời đó cũng có trên mạng đó chứ! Nhưng nó được viết hoặc nói ra từ cửa miệng của anti-fans và những người ganh ghét con, không ưa con...

Trở lại vấn đề của cuộc thi, Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ xin khẳng định bằng danh dự của một nghệ sỹ và cũng sẵn sàng thề độc trước bàn thờ Tổ nghiệp rằng: Chúng tôi không hề tức tối vì vị trí Á quân! Đơn giản và dễ hiểu là: Cả 2 chúng tôi đều nếm mùi Quán quân rất nhiều lần, ít nhất là ngay tại sân chơi này 2 năm liên tiếp! Team Dương Triệu Vũ cũng Quán quân 2 mùa liên tiếp! Và chúng tôi cũng đã sẵn sàng cho tâm lý vị trí Á quân rồi!

Hai đứa cũng nói với nhau! Mình Quán quân hoài ai chơi nữa? Nhưng điều chúng tôi cần là gì? Cần những lời nhận xét công tâm, dù sau đó BGK hội họp và ra quyết định như thế nào thì đó là quyền của BGK! Giá như nhà sản xuất không cắt những nhận xét của toàn bộ chương trình đêm chung kết thì mọi người sẽ có cái nhìn chính xác hơn!".

Lời chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng kèm theo hình ảnh chụp màn hình status của Dương Triệu Vũ thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Trước đó, ca sĩ Dương Triệu Vũ bất ngờ chia sẻ dòng trạng đề cập đến danh ca Phương Dung chấm thi trong đêm chung kết "Tuyệt đỉnh song ca". "Tiết mục chung kết: Thương quá Việt Nam. Điều thú vị nhất trong tiết mục này chính là giám khảo Phương Dung chưa hề nở một nụ cười xuyên suốt phần trình diễn này hình như cô có thành kiến với chúng tôi, và chê tiết mục này không có "yếu tố khó" để đi thi, còn khi chấm cho đội khác thì mọi thứ giống như là "40 năm rồi chưa bao giờ xem một tiết mục trình diễn đỉnh và đặc biệt như thế". Có lẽ cô hơi thiên vị hoặc nói thẳng ra là không ưa chúng tôi, but its ok".

Danh ca Phương Dung

Theo Vietnamnet, danh ca Phương Dung bày tỏ thái độ bức xúc trước nhận định của ca sĩ Dương Triệu Vũ: "Tôi là người lớn trong nghề, không chấp nhặt nếu con cháu không hiểu chuyện. Nhưng rõ ràng chuyện này Dương Triệu Vũ lại hỗn hào và vu khống tôi không thể không lên tiếng. Vũ nói tôi ghét Vũ và Đàm Vĩnh Hưng tôi thấy rất buồn cười. Tôi đi hát đến nay đã 62 năm, đáng tuổi mẹ các em. Hơn nữa lại hát khác dòng nhạc, không đụng chạm nhau trước giờ cớ gì tôi phải ghét hai em".

Nữ danh ca cũng khẳng định, đây là lần duy nhất bà thanh minh và sẽ không lên tiếng thêm lần nào nữa. "Tôi không có nhu cầu nhắn gửi, cũng không phân bua.. Chỉ hy vọng Dương Triệu Vũ bớt tính nông nổi, trẻ con" - danh ca Phương Dung bày tỏ.