Đâu chỉ Tuấn Hưng, Chế Linh, Bùi Anh Tuấn từng bị hủy show đột ngột

(Dân Việt) Ngoài đêm nhạc của Tuấn Hưng bị dừng đột ngột trước giờ diễn khiến nam ca sĩ phải nhập viện vì cú sốc quá lớn, nhiều sao Việt cũng từng bị hủy show vì những lý do bất ngờ.

Ca sĩ Tuấn Hưng khóc khi đêm nhạc tâm huyết bị hủy sát giờ diễn.

Thông tin “Liveshow Tuấn Hưng kỷ niệm 20 ca hát” của ca sĩ Tuấn Hưng dự định diễn ra tối 5.10 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, quận Ba Đình bị dừng đột ngột vì "lý do đặc biệt" khiến cộng đồng xôn xao những ngày qua. Liên quan đến sự việc này, ngày 6.10, UBND quận Ba Đình đã báo cáo UBND TP.Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Hà Nội về việc dừng chương trình biểu diễn của Tuấn Hưng là do công tác an toàn PCCC tại địa điểm tổ chức chưa tuân thủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

Việc hủy show khiến cho tinh thần giọng ca "Tìm lại bầu trời" bị ảnh hưởng trầm trọng. Nam ca sĩ đã phải nhập viện và phải thở oxy, truyền nước. Theo chia sẻ của chị Thu Hương - vợ Tuấn Hưng cho biết: "Tôi chưa bao giờ thấy chồng mình yếu đuối đến thế. Đến chiều 6.10, khi anh Hưng nói gần như không thành tiếng và bụng đau quặn thành từng cơn nên gia đình đưa anh vào viện khám. Anh Hưng đã được các bác sĩ khám, cho thở oxy, truyền nước và động viên rất nhiều. Tôi vừa thương vừa lo cho chồng mình".

Nam ca sĩ phải nhập viện vì “Liveshow Tuấn Hưng kỷ niệm 20 ca hát” bị dừng đột ngột.

Ngoài những ảnh hưởng, tổn thất về mặt tinh thần, theo báo Lao động, sự việc hủy show diễn khiến Tuấn Hưng chịu thiệt hại lớn cả về vật chất. Tính riêng chi phí dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng cho liveshow là khoảng 2 tỷ đồng. Doanh thu bán vé cũng tương đương 2 tỷ. Cộng với nhiều chi phí khác, con số thiệt hại có thể từ 4 - 5 tỉ đồng.

Danh ca Chế Linh

Trước đêm diễn kỷ niệm 20 năm ca hát của Tuấn Hưng bị hủy, năm 2017, liveshow đầu tiên của danh ca Chế Linh ở TP.HCM sau 37 năm sang nước ngoài sinh sống cũng không diễn ra như mong đợi. Được biết, liveshow này của nam danh ca đã được cấp phép bởi Sở Thể thao - Văn hóa và Du lịch TP.HCM. Đại diện ê-kíp đêm nhạc cũng đã kí kết hợp đồng dịch vụ với địa điểm tổ chức từ trước. Tuy nhiên, đến sát ngày diễn ra đêm nhạc, trung tâm này bất ngờ đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do không thể đảm bảo chất lượng nếu tiếp tục nhận cung cấp dịch vụ cho sự kiện liveshow Chế Linh.

Danh ca Chế Linh buồn bã vì liveshow không diễn ra như mong đợi.

Trước đó, gia đình giọng ca hải ngoại này chia sẻ chuyện ông phải nhập viện cấp cứu khi nhận được thông tin hai đêm liveshow vào các ngày 19 và 20.11.2011 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM không thể diễn ra. Lý do được đưa ra là việc tổ chức biểu diễn chương trình ca múa nhạc này chưa phù hợp với tình hình của thành phố tại thời điểm đó.

Theo Ban tổ chức, tổng số tiền thiệt hại khi liveshow không được phép diễn ra có thể lên đến nhiều tỉ đồng. Kèm theo đó là sự ảnh hưởng nặng nề về mặt uy tín và tinh thần của ê kíp thức hiện, các nghệ sỹ khách mời và đặc biệt là danh ca Chế Linh.

Ca sĩ Bùi Anh Tuấn bị hủy diễn vào phút chót vì lý do không có mặt trong buổi tập luyện trước khi chương trình diễn ra.

Năm 2013, ca sĩ Bùi Anh Tuấn dù có tên trong danh sách ca sĩ sẽ biểu diễn trong liveshow "Bài hát yêu thích tháng 3" nhưng anh đã không có cơ hội trình diễn ca khúc "Phố không mùa" (nhạc sĩ Dương Trường Giang). Lý do vì nam ca sĩ không có mặt trong buổi tập luyện trước khi chương trình diễn ra. Cụ thể, phía Ban tổ chức chương trình cho biết, họ đã thông báo rõ lịch tập và tổng duyệt đến từng nghệ sĩ nhưng đúng đến khoảng thời gian đó Bùi Anh Tuấn không đến để khớp nhạc và tập luyện. Để đảm bảo chất lượng cho chương trình, ê-kíp sản xuất "Bài hát yêu thích tháng 3" đã quyết định hủy tiết mục của Bùi Anh Tuấn.

Sau sự việc, Bùi Anh Tuấn chia sẻ, lý do anh vắng mặt là vì thất lạc giấy tờ cá nhân, không kịp chuyến bay ra Hà Nội để đến với buổi tổng duyệt. Nam ca sĩ nhận trách nhiệm và hứa sẽ sửa sai trong những hoạt động nghệ thuật sau đó.

Ca sĩ Cao Thái Sơn

Từng là thí sinh ấn tượng của "Sao Mai điểm hẹn" mùa đầu tiên, ca sĩ Cao Thái Sơn nhận được lời mời biểu diễn từ Ban tổ chức "Sao Mai điểm hẹn" 2012. Dù đã chuẩn bị rất kỹ càng cho lần tái xuất nhưng đến cận ngày biểu diễn nam ca sĩ bị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch "sờ gáy" vì lỗi hát nhép trong chương trình "Quà tặng tình yêu" tháng 6 được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình VTV6 cách đó vài tuần.

Vì vậy, Ban tổ chức "Sao Mai điểm hẹn" 2012 phải hủy tiết mục biểu diễn của Cao Thái Sơn trong đêm gala để đảm bảo sự yên bình cho cuộc thi.