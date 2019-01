Đấu giá tranh tiền tỷ của Lê Phổ, Bùi Xuân Phái tại TP.HCM

(Dân Việt) Lythi Auction lựa chọn những bức tranh của các họa sĩ Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Bùi Xuân Phái… cho phiên đấu giá đầu năm 2019.

Thông tin phiên đấu giá những bức tranh của của các họa sĩ Lê Phổ, Bùi Xuân Phái, Vũ Cao Đàm tại TP.HCM nhận được sự chú ý của những người mê hội họa. Phiên đấu giá này sẽ được diễn ra từ 14h ngày 13.1 tại Lythi Auction (trong khuôn viên Bảo tàng lịch sử Việt Nam – TP.HCM).

Bức "Le Poète'" (ký Vu Cao Dam 78) của Vũ Cao Đàm với giá khởi điểm 35.000 USD.

Lythi sẽ đấu giá 26 bức tranh. Theo nhà đấu giá, “tất cả các lô trong phiên đấu giá này có giá trị cao” của những cái tên có sức hút và có giá trị trao đổi, thanh khoản trên thị trường.

Bức tranh của họa sĩ Lê Phổ có giá khởi điểm 70.000 USD.

Trịnh Thanh Tùng (1958), Hồ Hữu Thủ (1942), Lê Triều Điển (1943), Nguyễn Trung (1940), Lê Thanh (1940), Phạm Cung (1932), Trần Lưu Hậu (1928)… đều là những họa sĩ đã được giới sưu tập chú ý nhiều năm qua, sẽ có mặt trong phiên đấu giá này. Ngoài ra, Nguyễn Thế Hùng (1981), Lim Khim Katy (1978), Đinh Ý Nhi (1967), Phạm An Hải (1967)… cũng sẽ mang những tác phẩm của mình đến phiên đấu giá.

Điều đặc biệt, phiên đầu năm 2019 này của Lythi đấu giá những bức tranh quý của các họa sĩ danh tiếng như: Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Bùi Xuân Phái, Phan Kế An…

Được biết, tác phẩm “L’ Art de bouquet (The Art of the bouquet)” của họa sĩ Lê Phổ được định giá khởi điểm cao nhất toàn phiên là 70.000 USD và giá ước tính được Lythi đưa ra là 70.000 – 100.000 USD.

Dưới đây là một số bức họa được đấu giá trong phiên đấu giá sắp tới:

"Chợ hoa" của Đỗ Xuân Doãn giá khởi điểm 20.000 USD.

"Mưa hoa" của họa sĩ trẻ Nguyễn Thế Hùng.

Bức tranh có giá khởi điểm 9.000USD của họa sĩ Hồ Hữu Thủ.

"Trăng lưỡi liềm" của họa sĩ Lim Khim Katy.