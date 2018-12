Điểm lại những vụ lùm xùm tình ái khiến khán giả phẫn nộ trong năm 2018

(Dân Việt) Trong năm 2018, nhiều vụ lùm xùm trong showbiz Việt đã khiến khán giả đi từ bất ngờ, choáng váng tới phẫn nộ.

Cát Phượng – Kiều Minh Tuấn – An Nguy: Rốt cuộc, ai là người lĩnh xướng?

Ngày 13.9, một cuộc phỏng vấn kỳ lạ đã được Kiều Minh Tuấn và An Nguy thực hiện, ngay trước khi bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” được công chiếu. Tại đây, hai diễn viên chính của bộ phim ngồi bên nhau, cùng nhìn vào ống kính tiết lộ họ đang yêu nhau thật lòng. Kiều Minh Tuấn còn thổ lộ, giữa anh và bà xã Cát Phượng lúc này là tình thương chứ không hẳn là tình yêu.

An Nguy và Kiều Minh Tuấn trong cuộc phỏng vấn ngày 13.9. Cuộc phỏng vấn được cư dân mạng ví như câu thành ngữ: "Kiếm củi 3 năm thiêu đốt một giờ".

Sự việc gây ầm ĩ bởi Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đã từ lâu sống chung một nhà, mối tình của nam diễn viên sinh năm 1988 với đàn chị hơn 12 tuổi vẫn được coi là biểu trưng của tình yêu vượt ranh giới tuổi tác. An Nguy cũng từng tự quay video để chỉ trích người thứ 3 – những kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình. Tuyên bố của cả hai đi ngược lại hình ảnh của họ đã tạo dựng trong mắt người hâm mộ lâu nay. Bởi vậy, dễ hiểu khi cả Kiều Minh Tuấn và An Nguy đều chịu cơn bão chỉ trích từ dư luận. Bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” vốn có chất lượng nghệ thuật không cao, lại bị đông đảo khán giả tẩy chay, doanh thu tụt xuống mức thảm hại. Nhà sản xuất tuyên bố mình không hề dúng tay vào scandal này, tuyên bố sẽ kiện hai diễn viên chính.

Cát Phượng, người phụ nữ yếu đuối hay bà trùm nhiều mưu mô?

Ngay sau khi scandal nổ ra, Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng tiếp tục có một hành động khó hiểu khi quyết định đi nghỉ dưỡng cùng nhau. Hình ảnh cặp đôi bị bắt gặp ở sân bay đã khiến công chúng càng thêm phẫn nộ. Đa số khán giả đều cho rằng, họ đang bị ba nghệ sĩ “dắt mũi” nhằm PR cho bộ phim, hâm nóng tên tuổi.

Đến giữa tháng 10, sau khị bị nhà sản xuất bộ phim “Chú ơi, đừng lấy mẹ con” dọa kiện, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn mới tổ chức một buổi gặp gỡ báo chí. Cát Phượng thừa nhận chính cô lên lịch cho Kiều Minh Tuấn và An Nguy tham gia cuộc phỏng vấn, nhưng hoàn toàn không biết nội dung phỏng vấn như thế nào (???). Nữ nghệ sĩ gạo cội cũng khẳng định, chị không bao giờ đem tình yêu ra làm chiêu trò “bẩn thỉu”. Trước báo chí, Kiều Minh Tuấn thừa nhận anh đã say nắng An Nguy và xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng tới người vợ lâu năm đầu gối tay ấp.

Trong khi công chúng chưa hết ngỡ ngàng bởi câu chuyện “thật như bịa” thì đến ngày 18.11, hot girl An Nguy lại bất ngờ lên tiếng trên trang cá nhân sau thời gian dài im lặng. Trong bài viết của mình, cô tung tin nhắn tiết lộ Cát Phượng chính là người đứng sau scandal này. Nữ diễn viên khẳng định mình có tình cảm thật với Kiều Minh Tuấn nhưng cuối cùng đã bị lợi dụng để PR cho bộ phim "Mẹ Tuệ" - sản phẩm điện ảnh mà Cát Phượng sắp ra mắt.

Sau thông báo của An Nguy, Cát Phượng thề độc khẳng định chị chưa bao giờ nhắn tin cho đàn em. Kể từ thời điểm đó, cả 3 nhân vật biến mất khỏi mạng xã hội, bỏ lại một loạt câu hỏi từ phía khán giả.

Nam Em - Trường Giang - Nhã Phương: Nữ chính kiên cường im lặng, nữ phụ kiên nhẫn "tấn công"

Trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình trực tiếp vào tháng 3.2018, Nam Em - người đẹp từng lọt Top 8 cuộc thi Hoa hậu Trái Đất đã tiết lộ chuyện tình của cô với danh hài Trường Giang. Cô cho biết, hai người quen nhau từ một gameshow và đã từng có những ngày tháng gắn bó mật thiết. Mặc dù biết Trường Giang đang trong mối quan hệ tình cảm với Nhã Phương nhưng Nam Em vẫn không thể ngăn được mình tìm tới anh. Chỉ đến khi, Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình, người đẹp mới chấp nhận dừng lại. "Tôi có thể chết vì Trường Giang, tôi hi sinh tình cảm của mình để anh ấy được hạnh phúc" - những lời tuyên bố của Nam Em khiến showbiz có một phen chấn động.

Nam Em và Trường Giang trong một chương trình truyền hình.

Ngày 20.4, vào đúng sinh nhật mình, Trường Giang xuất hiện với ngoại hình hốc hác và đồng ý trả lời phỏng vấn độc quyền trên một tờ báo. Anh chia sẻ mình từng thích Nam Em, nhưng cũng cho rằng "cô không bình thường", danh hài còn cảnh báo Nam Em "làm gì tổn thương tới Nhã Phương thì Nam Em cũng không sống yên ổn được".

Sau tuyên bố của Trường Giang, Nam Em đã có một loạt hành động nổi loạn. Cô treo poster MV mới xung quanh cửa hàng của Trường Giang, cô mang bánh và hoa cẩm chướng tới nhà Trường Giang và đặt ở cửa trong sinh nhật anh. Thậm chí, Nam Em còn mặc chiếc váy giống hệt váy Nhã Phương từng mặc khi được Trường Giang cầu hôn để đi dự sự kiện. Đáp lại tất cả những động thái đó, Nhã Phương chỉ im lặng. Cô từ chối mọi cuộc phỏng vấn.

Sau tất cả, Nhã Phương vẫn đồng ý về chung một nhà cùng Trường Giang.

Đến tháng 8.2018, sau nhiều nghi vấn về việc "đường ai nấy đi", những hình ảnh tay trong tay của Trường Giang và Nhã Phương lại được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Hôn lễ của họ diễn ra vào ngày 25.9, đánh dấu sự kết thúc của chuỗi scandal vừa bi vừa hài. Sau đám cưới, Trường Giang thường chia sẻ những giây phút hạnh phúc trên trang cá nhân, anh ca ngợi Nhã Phương là người vợ tuyệt vời nhất. Trong khi đó, Nam Em ở ẩn một vài tháng để điều trị tâm lý. Thời gian gần đây, người đẹp đã bắt đầu trở lại với công việc một cách tích cực.

Phan Ngọc Luân chia sẻ chuyện ngủ chung với Mr. Đàm: "Chỉ là một phút "tưởng tượng"

Tối 21.11, nam ca sĩ Phan Ngọc Luân khiến mạng xã hội xôn xao khi tiết lộ mối quan hệ thân thiết trên mức thầy trò với nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - huấn luyện viên của anh trong cuộc thi The Voice. Phan Ngọc Luân cho biết mình từng ngủ chung giường với "ông hoàng nhạc Việt" và có những hành động đi quá giới hạn. Không chỉ thế, anh chàng còn biểu lộ sự "ghen tuông" với nam ca sĩ Dương Triệu Vũ, cho rằng chỉ vì Dương Triệu Vũ mà Đàm Vĩnh Hưng đã không còn quan tâm tới mình.

Đàm Vĩnh Hưng và Phan Ngọc Luân từng có thời gian thân thiết.

Chia sẻ của Phan Ngọc Luân gặp phải một loạt chỉ trích từ phía công chúng. Đa phần cư dân mạng cho rằng, dù câu chuyện anh chia sẻ thật hay hư thì đây cũng là một chiêu trò bẩn thỉu (khi đó, Phan Ngọc Luân vừa ra MV mới). Trước sự việc, Mr. Đàm ngay lập tức lên tiếng trên trang cá nhân, anh khẳng định Phan Ngọc Luân đang bị ekip lôi kéo vào những hành động xấu, cũng như công khai tin nhắn của Phan Ngọc Luân nhắn cho mình, trong đó Phan Ngọc Luân thừa nhận mọi chuyện chỉ là bịa đặt.

Ngày 22.11, sau những áp lực từ phía đồng nghiệp và dư luận, Phan Ngọc Luân chính thức đăng đàn xin lỗi người thầy Đàm Vĩnh Hưng và khán giả. Anh cho biết toàn bộ sự việc chỉ do mình "tưởng tượng quá mức"; "không lường trước được hậu quả gây ra". Cái tên Phan Ngọc Luân và MV mới của anh cũng lập tức "chỉm nghỉm" ngay sau đó.