Đinh Ứng Phi Trường mở màn chuỗi dự án khủng 2019 bằng MV "Hãy cho tôi được yêu em"

(Dân Việt) MV “Hãy cho tôi được yêu em” mở màn cho chuỗi dự án dài hơi One by One trong năm 2019 của ca sĩ Đinh Ứng Phi Trường

Mỗi tháng tung ra 1 bài hát Đinh Ứng Phi Trường đang được chú ý sau khi ra mắt MV "Một nửa”, hợp tác cùng Tú Dưa - nhạc sĩ có tiếng mát tay tạo ra những bản hit như “Duyên mình lỡ” với giọng ca Hương Tràm, “Nắm lấy tay anh” với Tuấn Hưng. “Một nửa” là bài hát được Phi Trường yêu thích cũng như được khán giả yêu cầu biểu diễn trong hầu hết các show. Giải thích về quãng thời gian gần 2 năm qua không ra bất kỳ một bài hát hay một MV nào cho dù số lượng bài hát mới từ phía các nhạc sĩ gửi tới không ít, Phi Trường cho hay: "Lý do mà Trường muốn lắng mình lại là Trường không muốn thấy bản thân mình cũ và một màu, phải thay đổi, phải lột xác mới thấy con đường ca hát thôi thúc mình đi mãnh liệt hơn. Và bây giờ là thời điểm chín muồi nhất để Trường cùng êkip của mình tung ra hàng loạt bài hát tâm đắc trong chuỗi dự án dài hơi từ đây đến hết 2019. Đó là hành động "bù lỗ" cho chính Trường, cho fan và những khán giả yêu quí Trường sau hơn 2 năm im ắng". Chuỗi Dự án âm nhạc One by One là kế hoạch mỗi tháng giới thiệu 1 sản phẩm âm nhạc mới. "Nghĩa là trừ tháng 12 cuối năm 2018 ra 1 bài thì nguyên năm sau 2019, Trường còn có 12 bài để dành để tung ra mệt nghỉ mỗi tháng luôn. Và phong cách Trường chọn vẫn là Pop ballad, R&B Dance và dòng xu hướng EDM đang thịnh hành", Phi Trường chia sẻ. MV “Hãy cho tôi được yêu em” Đây là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Hiếu Sayy nói về lời tâm sự chân thành của một chàng trai dành cả tình yêu, muốn được che chở cho cô gái mình thương. Ca khúc ballad nhưng được phối hòa âm rất hiện đại, văn minh, là bài hát Phi Trường và êkip tâm đắc, kỳ vọng rất nhiều ở sự đón nhận của khán giả để mở màn cho chuỗi dự án One by One kỹ lưỡng lần này. Nội dung MV kể về câu chuyện của một chàng sinh viên thầm yêu cô bạn học chung lớp, nhưng cứ rụt rè bao lần không dám bày tỏ cảm xúc của mình cho cô ấy hiểu. Một đêm mộng chàng trai thấy cô bỏ đi lấy chồng và là nạn nhân của bạo lực gia đình đang bị xã hội lên án. Và đó chính là lý do để chàng trai quyết định phải mạnh mẽ nói ra điều mình muốn mà không đủ can đảm để nói bấy lâu nay. MV gửi đến thông điệp “Nếu không nói ra bây giờ, mãi mãi bạn sẽ mất đi cơ hội mà bạn muốn có”. MV kể về câu chuyện của một chàng sinh viên thầm yêu cô bạn học chung lớp MV được đầu tư với phần hình ảnh nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu về mạch cảm xúc trong diễn biến của toàn bộ câu chuyện. Đinh Ứng Phi Trường vẫn luôn chứng minh mình đúng với biệt danh "Gã trai không tuổi" trong từng khung hình với hotgirl Phạm Trang (Alice) 16 tuổi lần đầu tham gia diễn xuất nhưng rất chuyên nghiệp.

Tag: Hãy cho tôi được yêu em, Đinh Ứng Phi Trường, MV âm nhạc, chuỗi dự án âm nhạc, One by One, dự án dài hơi