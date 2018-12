Đồng đội động viên Lục Xuân Hưng trong ngày rời đội tuyển Việt Nam

Lục Xuân Hưng nhận được nhiều lời động viên của đồng đội trước khi phải rời đội tuyển quốc gia để lên đường điều trị chấn thương dây chằng.

Do chấn thương nghiêm trọng trong lúc tập luyện, Lục Xuân Hưng đã không thể tiếp tục thực hiện giấc mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam ở tuổi 23. Trong trận đấu giao hữu giữa Việt Nam và Triều Tiên, Lục Xuân Hưng đã hơn một lần đưa tay lau nước mắt. Hơn ai hết, những đồng đội của anh hiểu được nỗi buồn mà anh đang phải trải qua. Họ đã dành cho cầu thủ này những lời nhắn nhủ đầy cảm xúc.

Lục Xuân Hưng vừa hát quốc ca vừa khóc trong trận Việt Nam - Triều Tiên.

Hiếm khi chia sẻ dài dòng trên Facebook nhưng lần này Nguyễn Tuấn Mạnh - chàng thủ môn của đội tuyển Việt Nam đã dành cho đàn em những tâm sự đầy tình cảm. Anh viết: "Sau trận chung kết AFF Cup, nó bảo “4 anh em Thanh Hoá mình chụp tấm ảnh anh nhé vì chưa biết đến bao giờ mới có được dịp như thế này. Mới đây thôi mà nó dính chấn thương nặng và ở nhà giải tới. Anh cũng buồn cho em vì ra sân lúc nào a cũng thấy em tập luyện chăm chỉ hết sức để mong có được trận đầu tiên cho đội tuyển quốc gia. Thôi thì điều trị thật tốt, giữ sức khoẻ để sớm quay trở lại cống hiến cho câu lạc bộ, cho đội tuyển. Mạnh mẽ lên nhé Béo vì không gì hạ gục được ý chí của mình".

Chia sẻ của thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh.

Đồng hương của Lục Xuân Hưng tại Thanh Hóa, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng chia sẻ đầy chân thành với người bạn đồng lứa. Anh viết: "Bố mẹ tôi luôn nói, con chẳng cần phải tài giỏi hay là một thiên tài gì đâu. Chỉ cần con bình an và mạnh khoẻ là điều hạnh phúc nhất rồi. Đó là đều duy nhất mà những người thân yêu của mình cần ở chúng ta. Mạnh mẽ và may mắn nhé người anh em. Mong mọi điều bình an đến với Béo".

Bùi Tiến Dũng động viên Lục Xuân Hưng.

Hậu vệ Mai Tiến Thành, đàn anh một thời của Lục Xuân Hưng ở FLC Thanh Hóa cũng gửi lời động viên tới đàn em: "Anh vui khi thấy em lên tuyển nhưng giờ anh lại buồn khi em gặp thử thách, nhưng anh tin em sẽ vượt qua đc vì em là Chiến Binh mà. Cố lên thù lù nhé".

Hiện tại, Lục Xuân Hưng vẫn chưa trả lời các tin nhắn trên mạng xã hội. Có lẽ anh chàng chưa thể "nuốt trọn" nỗi buồn khi một lần nữa dính chấn thương và phải xa rời bóng đá. Hi vọng, trung vệ 23 tuổi sẽ sớm hồi phục chấn thương và thực hiện tiếp những giấc mơ của anh với trái bóng tròn.