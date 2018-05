Graffiti xuất hiện khắp nơi ở TPHCM: Vẽ cho đẹp hay bôi bẩn thành phố?

Vốn được xem là một môn nghệ thuật đường phố, Graffiti được nhiều người theo đuổi để biến những bức tường vô hồn trở nên sinh động, đẹp mắt.

Sau một thời gian du nhập vào Việt Nam, bộ mônGraffiti lại không được thể hiện theo đúng tiêu chí tốt đẹp của nó và dần bị xem là một hình thức vẽ bậy làm mất mỹ quan đô thị.

Sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm những hành vi gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Trường Sơn

Công an phường Bến Nghé, quận 1 đã phát hiện có 3 thanh niên mang quốc tịch nước ngoài đang có hành vi vẽ bậy lên tường của bệnh viện Nhi Đồng 2 trên đường Lý Tự Trọng. Cụ thể, mới đây, trên đường đi tuần tra, Công an phường Bến Nghé đã phát hiện 3 thanh niên này đang vẽ Graffiti tại địa điểm trên nên mời về trụ sở công an làm việc.

Sau khi 3 thanh niên này thừa nhận hành vi vẽ bậy của mình, họ bị phạt hành chính mỗi người 1,5 triệu đồng về hành vi “đổ, ném chất thải, chất bẩn hoặc các chất khác làm hoen bẩn nhà ở, cơ quan, trụ sở nơi làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh của người khác”. Ngoài việc bị phạt tiền, 3 du khách này còn phải khắc phục hậu quả bằng việc xóa hình đã vẽ.

Theo một số người dân sống ở các tuyến đường trung tâm, đặc biệt là quận 1, lâu nay nạn vẽ Graffiti lên các bức tường, trạm chờ xe buýt, trạm điện vẫn thường xuyên diễn ra.

Một công trình nằm ở góc Nguyễn Thị Minh Khai - Trương Định được sơn mới,

bị vẽ bậy khiến người dân rất bức xúc. Ảnh: Trường Sơn

Còn theo lời kể của một người đàn ông trung niên chạy xe ôm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, cách đây chừng vài tháng, ông tận mắt chứng kiến một nhóm du khách nước ngoài tập trung tại một ngã tư trên đường Nguyễn Du. Nhóm 3 người này ngồi xuống trước một hàng rào rồi mang thức ăn ra. Sau một hồi canh chừng, họ lấy đồ nghề ra rồi vẽ “tác phẩm” của mình. Khi sơn chưa kịp khô, họ lập tức lên xe máy chạy khỏi hiện trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay nạn vẽ Graffiti diễn ra khắp nơi và rất phổ biến. Thậm chí, tại một số điểm như dãy kiot trước Cung văn hóa lao động TP trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, những cửa cuốn tại đây bị vẽ rất nhiều lần, lớp sơn mới đè lên lớp sơn cũ.

Hay tại các công trình xây dựng, dù đơn vị thi công dùng những bức tranh rất đẹp để trang trí hàng rào nhưng chừng vài ngày đã bị những hình vẽ Graffiti này đè lên, trông rất phản cảm.

Rất nhiều người dân có gắn cửa cuốn ở các quận trung tâm là nạn nhân của những hành vi vẽ bậy này. Theo anh Sơn – ngụ trên đường Trần Hưng Đạo, hành vi vẽ bậy này không chỉ khiến mất mỹ quan đô thị mà còn khiến nhiều gia đình, cơ quan phải bỏ ra số tiền không nhỏ để làm sạch.

Anh Sơn cũng cho rằng, các cơ quan chức năng cũng nên bố trí một vài nơi để những người đam mê môn này có chỗ để thi triển tài năng chứ đừng động đâu vẽ đấy khiến mỹ quan thành phố bị ảnh hưởng.

Công an quận 1 cho hay, hiện nay, nạn vẽ Graffiti diễn ra khắp nơi khiến người dân rất bức xúc. Sắp tới, công an quận chỉ đạo công an các phường tăng cường tuần tra phát hiện những hành vi vẽ bậy này để giảm bớt việc bôi bẩn, bảo vệ bộ mặt văn minh sạch đẹp của thành phố.