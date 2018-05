Hải Anh 'Hoa cỏ may': 'Tự mình kiếm được tiền, sao tôi phải nhận lời gạ tình?'

Hải Anh: “Không ai thích mình bị chê, nhưng...”

Khi làm phim Hoa cỏ may phần 3 chúng tôi đều rất kỳ vọng vì sau bao nhiêu năm được làm lại phim mà mình yêu thích. Không may mắn là bộ phim không được duyệt ngay tại thời điểm đó, để lùi tới vài năm, tới mức tôi tưởng phim không chiếu nữa.

Vì để lâu quá nên bối cảnh, thời gian, trang phục... trong phim đều khác, quan trọng nhất là cách làm phim trước đó không mới mẻ, hiện đại như bây giờ.

Tôi vừa tiếc, vừa buồn nhưng cũng phải chấp nhận thôi, không ai muốn phim của mình bị chê cả. Tôi tự an ủi, những phần trước đó chúng tôi đã được khán giả đón nhận và yêu mến, vậy là may mắn rồi.