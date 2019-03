"Hai Phượng" của Ngô Thanh Vân vượt mặt cả quán quân phòng vé tại Mỹ

(Dân Việt) Tại Mỹ, "Hai Phượng" có mặt tại 14 rạp chiếu và mang về khoảng 145.100 USD (tương đương hơn 3,36 tỷ đồng) sau ba ngày công chiếu.

Mặc dù "Hai Phượng" chỉ được phát hành trên diện hạn chế (dưới 600 rạp) tại Bắc Mỹ, nhưng bộ phim hành động của đả nữ Việt vẫn ghi dấu ấn rất đáng kể trên bảng xếp hạng phòng vé cuối tuần qua.

Tại thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới, "Hai Phượng" mới khởi chiếu từ hôm 1/3 dưới tựa đề "Furie". Do hãng Well Go USA phát hành, bộ phim có mặt tại 14 rạp chiếu, và mang về khoảng 145.100 USD (tương đương hơn 3,36 tỷ đồng) sau ba ngày trình chiếu.

Con số này giúp "Hai Phượng" đứng ở vị trí thứ 27 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua. Điều đáng nói là trung bình tại mỗi rạp, bộ phim hành động của Ngô Thanh Vân đạt thành tích ấn tượng 10.386 USD.

Con số trung bình này thậm chí còn cao hơn cả quán quân phòng vé hiện tại là "How to Train Your Dragon: The Hidden World" (tổng 30,04 triệu USD, trung bình 7.010 USD/rạp).

Tuy nhiên, nếu so sánh với các bộ phim cũng phát hành trên diện hạn chế cuối tuần qua, "Hai Phượng" vẫn còn kém "Apollo 11" (13.750 USD/rạp), "Transit" (17.684 USD/rạp)…

Dù sao, không thể phủ nhận nỗ lực đáng ghi nhận của "Hai Phượng" và Well Go USA tại khu vực Bắc Mỹ. Hãng phát hành chính là đơn vị đứng sau quá trình chạy rạp thành công của tác phẩm nghệ thuật Hàn Quốc "Burning" hồi năm ngoái với doanh thu hơn 711.000 USD.

Thêm nữa, "Hai Phượng" còn nhận được sự ủng hộ từ báo chí tại Mỹ. Theo thống kê của Rotten Tomatoes, cả 5 bài bình luận của Matthew Lickona của San Diego Reader, Cary Darling của Houston Chronicle, Alex Lines của Film Inquiry, Rob Hunter của Film School Rejects và Douglas Davidson của Elements of Madness đều đánh giá cao "Hai Phượng".

Như vậy, hiện tại "Hai Phượng" có điểm 100% tuyệt đối trên chuyên trang tổng hợp ý kiến từ giới phê bình và truyền thông.

Tại Việt Nam, "Hai Phượng" đã chính thức ra rạp từ 22/2 và thu được 135 tỉ đồng sau 2 tuần công chiếu. Sắp tới, bộ phim dự kiến sẽ có mặt trên hạ tầng xem phim trực tuyến nổi tiếng Netflix.