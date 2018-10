Hàng trăm bạn trẻ đạp xe diễu hành Tháng phòng chống cháy nổ 2018

(Dân Việt) Sáng 10.10, gần 200 bạn trẻ có mặt từ rất sớm tại Cung thể thao Quần ngựa, Ba Đình, Hà Nội hào hứng tham gia chương trình “Đạp xe diễu hành hưởng ứng tháng phòng chống cháy nổ 2018”. Chương trình do Tạp chí Kinh tế và Dự báo phối hợp với Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp - Bộ Công Thương, Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn – Bộ Công An, Đại học phòng cháy chữa cháy tổ chức.

Chương trình “Diễu hành đạp xe hưởng ứng tháng phòng chống cháy nổ 2018” là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức và một số kỹ năng trong công tác phòng, chống cháy nổ, qua đó bảo vệ an toàn tài sản của cơ quan đơn vị, tính mạng và tài sản của nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tham gia cắt băng khai mạc có sự hiện diện của lãnh đạo các đơn vị tổ chức gồm: PGS.TS Lê Xuân Đình - Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và dự báo; ông Tô Xuân Bảo - Phó Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương, đại diện Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn – Bộ Công An, cùng đại diện các doanh nghiệp đồng hành trong chương trình. Ảnh cắt băng Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Ông Lê Xuân Đình - Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và dự báo trưởng ban tổ chức cho biết: “Chúng tôi mong muốn qua chương trình, toàn dân sẽ nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm đối với hoạt động phòng cháy, chữa cháy, qua đó chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra”. Bạn Nguyễn Thúy An (Hà Nội) hào hứng chia sẻ: “Tôi rất háo hức và mong chờ đến sự kiện diễu hành đạp xe tháng phòng chống cháy nổ 2018. Đây là chương trình rất bổ ích, giúp cho người dân thấy được tầm quan trọng về việc phòng chống cháy nổ khi mà gần đây liên tục các đám cháy xảy ra tại Hà Nội cũng như nhiều địa phương khác gây hậu quả nghiêm trọng”. Lộ trình của đoàn diễu hành đạp xe: Cung thể thao Quần Ngựa - Văn Cao - Liễu Giai - Lotte - ngã tư Đào Tấn - Liễu Giai - Văn Cao - Trích Sài - Lạc Long Quân - Tượng 2 con rồng - đường ven hồ - Đầm sen gân công viên nước - đường ven Hồ Tây - đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi - Văn Cao - Cung Quần Ngựa. Chương trình rất vinh dự có sự đồng hành của các đơn vị: Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), Công ty cổ phần PIN Ắc Quy Miền Nam (PINACO), Tập Đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Power NT2), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro), Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC), Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans), Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Tag: PV GAS