HH Mỹ Linh: Không có chuyện tôi biết trước sẽ đoạt giải ở Miss World

(Dân Việt) Trước những ý kiến nghi ngờ mình có sự hậu thuẫn nên biết trước sẽ đoạt giải Hoa hậu nhân ái Thế giới tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2017, Hoa hậu Mỹ Linh đã thẳng thắn chia sẻ xung quanh vấn đề này.





Khi biết mình dừng bước ở top 40, Mỹ Linh cảm xúc ra sao? Có thất vọng về bản thân mình hay hụt hẫng vì đặt quá nhiều kỳ vọng rồi chỉ dừng bước ở top 40?

- Tuy chỉ dừng chân ở Top 40 nhưng chiến thắng giải Hoa hậu nhân ái là điều mà tôi và mọi người ở nhà kỳ vọng. Đây là dự án tôi đã tâm huyết và chắc chắn giải thưởng đặc biệt này sẽ là món quà tôi muốn gửi tặng đến người dân bản Cu Vai, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Hi vọng khán giả sẽ cảm thấy hài lòng về thành tích tôi đã nỗ lực để đạt được này.

Có một vài ý kiến khán giả cho rằng, giải Hoa hậu Nhân ái của Mỹ Linh có sự hậu thuẫn nên đã được biết trước kết quả từ khi còn ở nhà, Mỹ Linh nói gì về điều này?

- Đến bản thân tôi còn bất ngờ khi biết mình chiến thắng ở giải Hoa hậu Nhân ái thì sao lại nói tôi có thể biết trước được kết quả khi còn ở nhà được chứ. Hơn nữa đây là một cuộc thi nhan sắc uy tín nhất thế giới nên quy chế chấm điểm vô cùng chuyên nghiệp, tôi nghĩ kết quả chung cuộc của cuộc thi là hoàn toàn công tâm và xứng đáng, khán giả cũng có thể nhìn nhận khách quan được điều này.

Sau khi cuộc thi kết thúc, đến lúc này, Mỹ Linh cảm thấy mình được những gì và mất những gì khi quyết định tham gia Hoa hậu Thế giới 2017?

- Việc tham dự Hoa hậu Thế giới 2017 tôi được nhiều hơn là mất, nếu mất thì có chăng khoảng thời gian chuẩn bị và tham gia cuộc thi tôi phải tạm gác hết công việc, mối quan hệ bạn bè và sở thích cá nhân để tập trung toàn lực cho cuộc thi.

Còn nói về cái được thì Miss World đã khiến cho tôi trưởng thành hơn rất nhiều, tuy thời gian chỉ có một tháng thôi nhưng môi trường thi đấu tại đây đã cho tôi nhiều bài học quý giá.

Nhiều người bạn dễ thương trên khắp thế giới đặc biệt là đã tô thắm cho tuổi thanh xuân của tôi thêm phần rực rỡ. Trở về từ cuộc thi tôi đã có thêm nhiều tự tin, khả năng tự độc lập khi cả quá trình tham dự tôi đã phải tự mình làm hết tất cả mọi việc từ make-up, phối trang phục, chăm lo sức khỏe bản thân, để ý đến vẻ bên ngoài chỉnh chu, phong thái chững chạc… Thực sự có tham gia cuộc thi này mới biết mình được nhiều người yêu thương đến thế nào, cuộc thi đã qua cũng lâu rồi nhưng tôi vẫn muốn gửi lời cám ơn đến khán giả đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian vừa rồi.

Tiếp tục hành trình cõng điện lên bản, cũng như đảm nhận vai trò Hoa hậu nhân ái thế giới 2017, trong năm 2018 Mỹ Linh sẽ có những dự định như thế nào?

- Năm 2018 tôi vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với nhiều hành trình nhân ái hơn, không chỉ là tiếp tục với “Cõng điện lên bản” mà sẽ còn là nhiều nơi, mang đến tiếng cười cho nhiều bà con khắp đất nước nữa.

Cùng không lọt vào đến vòng cuối cùng của 2 cuộc thi lớn là Hoa hậu thế giới và Hoa hậu Hòa bình thế giới nhưng bạn và Huyền My lại có những cách ứng xử khác nhau. Có người nhận xét bạn có cách ứng xử thông minh và khéo léo, Mỹ Linh nghĩ sao về lời nhận xét này?

- Đối với tôi thì Huyền My là một người chị rất chững chạc và có nhiều kinh nghiệm trong showbiz. Tôi rất tiếc khi ngay sau cuộc thi Hòa Bình Quốc tế chị My lại bị vướng vào những scandals không đáng có. Có thể chị My chọn cách im lặng ngay sau cuộc thi nên khán giả không có cơ hội được lắng nghe chia sẻ để hiểu hơn về chị My nhưng tôi tin với sự mạnh mẽ và nỗ lực của mình, chị My sẽ chứng minh được điều ngược lại so với những nhận định không tốt trên.

Trong môi trường showbiz, chắc chắn Mỹ Linh sẽ phải đối diện và vượt qua những thị phi, điều tiếng, vậy theo bạn làm sao để hạn chế tối đa những thị phi đó?

- Đối với tôi đã là người nghệ sĩ dù ở bất cứ lĩnh vực nào mình cũng phải rèn luyện để trở thành một người bản lĩnh và mạnh mẽ. Dù muốn hay không những điều tiêu cực có thể tìm đến với mình nhưng nếu cái tâm của mình trong sạch và cách đối nhân xử thế của mình chân thành thì không có scandals nào có thể hạ gục được hình ảnh của mình.

Người đẹp hiện nay không còn xa lại với chuyện phẫu thuật thẩm mỹ... bản thân Mỹ Linh thì nghĩ gì về thực tế này?

- Con người sinh ra ai cũng muốn mình trở nên xinh đẹp, hoàn hảo, không thể phủ nhận rằng nhan sắc là yếu tố giúp cuộc sống của chúng ta thuận lợi hơn, được nhiều ưu ái hơn. Đối với một số người không có may mắn sở hữu điều đó thì việc tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện thêm là điều dễ hiểu. Bản thân tôi không phản đối thẩm mỹ bởi nhờ thẩm mỹ mà rất nhiều thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực, những người dị tật, những người mặc cảm nhan sắc, những người luôn sống trong sự trêu ghẹo, xa lánh của mọi người có cơ hội để tự tin hơn.

Ngoài những dự án làm từ thiện sẽ vẫn tiếp tục từ năm 2017 thì năm 2018, Mỹ Linh có những dự định gì cho tương lai của mình?

- Ngoài các hoạt động cho xã hội, cộng đồng thì tôi sẽ tiếp tục hoàn thành việc học tại Đại học Ngoại Thương, ấp ủ giấc mơ kinh doanh và tham gia thêm một lĩnh vực mới trong nghệ thuật là làm MC. Tôi cũng có cơ hội “bén duyên” với nghề MC trong một vài sự kiện gần đây và cảm thấy rất yêu thích. Biết đâu vì cái duyên, sau xưng danh Hoa hậu, khán giả lại nhớ đến tôi với vai trò là MC thì sao nhỉ? (cười).

Ngoài ra, về chuyện tình cảm của Mỹ Linh thì sao, có ý định cưới trong năm 2018. Hay cứ yêu rồi tính sau?

- Chuyện cưới thì chắc chưa đâu vì tôi vẫn còn rất trẻ, còn rất nhiều dự định chưa hoàn thành và quan trọng là Linh chưa có người yêu (cười).

Cám ơn Mỹ Linh!