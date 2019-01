H'Hen Niê, Phương Khánh, Minh Tú cùng lọt top hoa hậu trình diễn đẹp nhất 2018

(Dân Việt) H'Hen Niê cùng Minh Tú, Phương Khánh được vinh danh trong các hạng mục "Best of 2018" do Missosology bình chọn.

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp hàng đầu thế giới Missosology đã công bố những hạng mục quan trọng cho mùa nhan sắc 2018, dựa trên những phần thi tại 5 cuộc thi nhan sắc lớn và uy tín nhất thế giới là Miss Universe, Miss World, Miss Earth, Miss Intercontinental và Miss Supranational 2018. Theo đó, ở hạng mục "The Best in Swimsuit" (Trình diễn bikini xuất sắc nhất) bất ngờ có tên đại diện Việt Nam - Hoa hậu H'Hen Niê. 3 đại diện khác có tên trong top 4 cùng H'Hen Niê là: Valeria Ayos - Á hậu 2 Hoa hậu Trái đất người Colombia, Mariem Velazco - Hoa hậu Quốc tế người Venezuela, Jehza Huelar - top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia người Philippines. Màn trình diễn bikini của Hoa hậu H'Hen Niê tại Miss Universe 2018, được Missosology nhận xét: "H'Hen Niê đã có màn trình diễn bikini khó quên tại Miss Universe 2018. Cô có lối catwalk uyển chuyển, thần thái thể hiện rất tốt trên sân khấu". H'Hen Niê là người đẹp Việt Nam đầu tiên được Missosology vinh danh ở hạng mục Trình diễn áo tắm xuất sắc. Đây là thành tích rất đáng nể khi người đẹp Việt Nam nói riêng và người đẹp Đông Nam Á nói chung không được đánh giá cao về hình thể và thường bị cho là kém nóng bỏng hơn so với các đại diện Âu, Mỹ. Clip: Phần thi bikini của H'Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Ngoài H'Hen Niê, Nguyễn Phương Khánh và Minh Tú cũng được nhắc tên trong top 5 Trình diễn váy dạ hội xuất sắc. Missosology nhận định Phương Khánh xứng đáng đăng quang Hoa hậu Trái đất khi diện bộ váy Nữ thần mặt trời của nhà thiết kế Linh San. Minh Tú được khen nổi bật trong top 10 ở phần thi váy dạ hội với thiết kế của Chung Thanh Phong. Các người đẹp còn lại là Miss International Philippines, Miss World Mexico, Miss Universe Canada. Hạng mục Ứng xử (Quotable quotes) vinh danh người đẹp Philippines Catriona Gray - Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Top Người đẹp ăn ảnh (Most Photogenic) gồm Miss Earth Bồ Đào Nha, Miss International Nam Phi, Miss World Chile, Miss Supranational, Miss Universe Puerto Rico. Top Trang phục truyền thống gọi tên Miss Earth Guyana, Miss International Ecuador, Miss World Nicaragua, Miss Supranational Lào, Miss Universe Brazil.

