H'Hen Niê, Tóc Tiên, Bích Phương chào 2019: Người “quẩy” tưng bừng, người tất bật chạy show

(Dân Việt) H’Hen Niê, Mâu Thủy, Tóc Tiên, Bích Phương… chào đón năm mới 2019 và gửi tới khán giả những lời chúc mừng năm mới 2019.

Ngay thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, Võ Hoàng Yến đã livestream trên trang cá nhân của mình để cùng fan hâm mộ nhìn ngắm pháo hoa trên tầng cao.

Cô không quên gửi lời chúc mừng năm mới đến những khán giả luôn yêu thương và ủng hộ mình: “Chúc mừng năm mới mọi người! Hy vọng mọi người sẽ mãi mãi yêu Đủ phi! Ước gì thực tế chút. Ước gì chân và sức khỏe của mình vẫn có thể tiếp tục đi catwalk được giống như ngày xưa, không yếu như bây giờ nãy. Chân bây giờ yếu hơn ngày xưa rất là nhiều rồi”.

Sau khi pháo hoa kết thúc, Võ Hoàng Yến còn hào hứng chia sẻ một sự thật “phũ phàng” là màn bấm còi, tắc đường ở phía dưới và… ai về nhà nấy.

Ngay trước khoảnh khắc bước sang năm mới 2019, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê đã cập nhật những hình ảnh mới nhất của mình kèm theo đôi dòng tâm sự: “Chào tạm biệt năm 2018 với rất nhiều kỷ niệm tuyệt vời mà Hen sẽ không bao giờ quên được! Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ Hen! Năm 2019 đang đến, Hen chúc mọi người thật nhiều niềm vui, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công nhé! Chúc mừng năm mới cả nhà”. Ở bên dưới, siêu mẫu Xuân Lan đã dành lời khen ngợi cho H’Hen Niê và mong cô tiếp tục tỏa sáng trong năw 2019.

Tóc Tiên vẫn chăm chỉ đi diễn ngày cuối cùng năm 2018. Ngay sau khi chạy show, cô đã kịp “quẩy” tại tiệc countdown cùng với bạn bè của mình.

Bước sang năm 2019, Á hậu Mâu Thủy đã cập nhật hình ảnh mới nhất của mình trong một show diễn cuối năm 2018. Chân dài họ Mâu không quên gửi lời chúc mừng năm mới tới khán giả.

Đối với Lou Hoàng, năm 2018 là một năm nhạt nhòa. Để khép lại năm cũ và chào đón một năm 2019 với những hy vọng tốt đẹp hơn, anh đã tung ra MV mới nhất của mình với tựa đề “Yêu em dại khờ”.

Phan Lê Ái Phương thì tổng kết lại một năm 2018 của mình: “Cám ơn 2018, là một năm sóng to gió lớn, trưởng thành và khác biệt. Mình thực sự tự hào với thành quả lao động trong suốt thời gian vừa rồi, càng cảm thấy may mắn vì có những cộng sự bên cạnh. Mỗi năm nhìn lại “mặn” hơn một chút, ngoại hình dần dung hoà với bản tính bên trong. Năm 18 tuổi mình tin rằng khi 30 tuổi mình mới nhìn đúng với mình nhất. Và bây giờ thức dậy mỗi ngày nhìn vào gương mình đều vui. Ok, I feel it coming. Chào 2019, mình kiêu hãnh bước đến thôi”.

Sau thời gian mải mê ăn uống, ca sĩ Bích Phương đã khoe với fan hâm mộ về việc được đón giao thừa bên gia đình. Cô cho biết đã lâu rồi mới được tận hưởng cảm giác này.