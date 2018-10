Hoa hậu Giáng My hé lộ "gây sốt" mặc hơn 2000 bộ trang phục trong năm

(Dân Việt) Chia sẻ những hình ảnh khoe vẻ ngoài trẻ đẹp, Hoa hậu Giáng My hé lộ bất ngờ về số lượng trang phục chị mặc trong năm khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.

Hoa hậu Giáng My vốn được biết đến là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc vượt thời gian của showbiz Việt. Mỗi lần tham gia sự kiện hay chia sẻ hình ảnh đời thường, người đẹp sinh năm 1971 đều nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng. Mới đây, Hoa hậu Giáng My gây bất ngờ khi đăng tải dòng trạng thái như triết lý với phụ nữ và tiết lộ số lượng trang phục chị mặc trong một năm. "Một năm tính lại Giáng My mặc hơn 2000 bộ trang phục. Nếu là đàn ông chắc họ thấy mệt lắm. Nhưng là phụ nữ công việc được thay đổi nhiều trang phục như vậy quá sung sướng. Phụ nữ cứ được đẹp thì vất vả mấy cũng chịu. Cũng có nhiều thứ kể ra phụ nữ chịu đựng giỏi hơn đàn ông, nhất là các khoản thích đẹp" - Giáng My chia sẻ. Hoa hậu Đền Hùng cũng quan niệm: "Phụ nữ như tắc kè hoa, thế mới là phụ nữ, kiếp sau vẫn làm phụ nữ, vì phụ nữ bí ẩn như đại dương, cả đời cũng không khám phá hết được những đáp án thú vị". Cận gương mặt xinh đẹp không tỳ vết của Hoa hậu Giáng My. Nhiều người nhận xét, Hoa hậu Đền Hùng mang một vẻ đẹp đậm chất Á Đông vừa dịu dàng, trong sáng nhưng không kém phần gợi cảm. Một trong những bí kíp khiến Hoa hậu Giáng My trẻ trung mỗi lần xuất hiện trước công chúng chính là cách chị khéo léo lựa chọn trang phục phù hợp. Dù xuất hiện với phong cách nào thì người đẹp sinh năm 1971 cũng luôn khiến cho người đối diện khó rời mắt bởi vì sự trẻ trung của mình. Hiện tại, Hoa hậu Giáng My đảm nhận vai trò Trưởng ban giám khảo Hoa hậu Doanh nhân Quốc tế 2018.

Tag: Hoa hậu Giáng My, Hoa hậu Đền Hùng, ảnh Hoa hậu Giáng My gợi cảm, trang phục HH Giáng My