Hoa hậu Giáng My lại "gây sốt" hóa nữ thần nhờ váy mong manh như sương

(Dân Việt) Diện bộ váy màu vàng lộng lẫy của nhà thiết kế Lê Long Dũng, Hoa hậu Giáng My được nhiều người khen ngợi vẻ đẹp tựa nữ thần khi đi sự kiện mới đây.

Giáng My là gương mặt được rất nhiều nhà thiết kế ưu ái vì thần thái của chị luôn làm cho mỗi bộ trang phục chị mặc lên mình thêm sang trọng nhưng không kém phần quyến rũ, đẳng cấp. Xuất hiện trong một sự kiện mới đây, Hoa hậu Giáng My tiếp tục thu hút mọi sự chú ý khi diện bộ váy xuyên thấu mong manh như sương của nhà thiết kế của Lê Long Dũng. Tông màu vàng lỗng lẫy của bộ váy càng làm nổi bật nước da trắng sứ của Hoa hậu Đền Hùng. Được biết, nhà thiết kế tài năng này đã bỏ rất nhiều đam mê, công sức vào bộ trang phục được thiết kế riêng cho Hoa hậu Giáng My. Sự kết hợp giữa phụ kiện và trang phục luôn làm Giáng My giữ phong độ hàng đầu của sao hạng A. Nhan sắc và thần thái của Hoa hậu sinh năm 1971 khiến nhiều chị em không khỏi ngưỡng mộ. Dù lịch làm việc của Hoa hậu Giáng My dày đặc nhưng người hâm mộ dường như không bao giờ thấy sự thấy mệt mỏi ở chị. Mỗi lần xuất hiện khi đi sự kiện hay khoe hình ảnh đời thường trên mạng xã hội, Giáng My luôn xinh đẹp, rạng ngời "gây thương nhớ" cho cộng đồng.

